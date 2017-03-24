港报社评：京楼控出口术，恐成反效果--经济日报3月24日

面对楼价续飈，北京市政府打开口牌，指新调控措施推出3个月内若不收效，会再加辣。惟民众看穿中央旨在稳楼价的底牌，非要打压楼市，故此举恐收反效果，更促使买家抢入市高追。

北京楼价高企并非近日之事，当地楼价已连升17个月，升幅达63%，当局去年9月开始实施调控，仍遏不住楼价升势，但成交量下降。但中央成功催谷二、三綫城市去库存量，1至2月份成交量分别上升77%和36%，楼市热炽倒传北京等一綫城市，令全国楼市热火朝天。

楼市全面升温，迫使21个城市加强限购令，北京市上周五再实施限购限贷令，缩短贷款期至25年，提高首付比率，还规定企业买楼3年内不得出售，个人也限购。据报市政府更表明，若这些措施3个月内仍无法遏止楼价升势，就考虑出台更严政策。

北京市打开口牌，只怕反为释出谷市讯号：3个月后将再加辣，民众要避免愈迟愈贵愈难买，便要赶在限期前入市。

事实上，任何对市场敏感的措施，都应该即时执行。以香港为例，多次推出打击楼市的辣招，都是在股市收市后公布，并在当晚午夜生效，但始终还有几小时空档钻空子，买家抢入市。可是北京市政府却给民众3个月时间钻政策空子。

不管是北京还是二、三綫城市，楼价在中央屡次调控仍不断攀升，底因有二。其一，自2008年金融海啸后中央为挽救经济，滥发钞票，令M2（广义货币供应）由47万亿元人民币增至去年155万亿元，不但令M2规模迅速增加108万亿元，而M2的规模是GDP的两倍。加上滙改令人民币贬值，银行存款利息不高，资金涌入楼市，楼价升是必然结果。

其二，过往多年楼市调控，最终都是愈调愈升的经验，炒家摸清中央底牌是只想楼价平稳上升，而非真正打压楼市要楼价跌，遑论大幅调整，以免拖累整体经济，所以认定每次调控都是入市良机，最坏情况亦不过是持货一年半载，待楼控放松后，届时楼价大涨而获利丰厚。

内地楼市调控愈调愈失控，成了政府和炒家的博弈，炒家又看穿政府害怕泡沫爆破，自然易赢难输。中央一日未摆脱楼市骑劫经济的困局，楼控投鼠忌器，楼市泡沫恐怕只会愈吹愈大。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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