港报社评：从辽宁舰到长征五号，军事强国之路仍漫长--明报7月10日

中国首艘航空母舰「辽宁号」一连两日在港公开展示，在城中掀起一阵热潮。近年中国军备科技确有长足进步，继辽宁号后，首艘完全国产的航母001A和首艘万吨级导弹驱逐舰也相继下水，第四代隐形战机歼20亦已成军，反导反卫星技术以及超高音速飞行器都有所突破，于是，中国军力超俄赶美之说甚嚣尘上。辽宁号访港，的确有助市民更了解中国的军力，但若因此就认为中国军力已与美俄平起平坐，则难免堕入夜郎自大的迷思。

就在辽宁号访港前的7月2日，海南文昌航天发射场发射的长征五号遥二火箭，飞行异常，发射失利。6月19日，西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭发射中星9A广播电视直播卫星时，火箭三级工作亦出现异常，卫星未能进入预定轨道。虽经数次调整姿态，到上周卫星终于返回正轨，但从去年9月至今，中国航天发射已经历至少3次失利。长征五号遥二火箭发射的失败，令原定11月嫦娥五号月球探测器发射的计划也面临变数。若嫦娥五号无法于今年内升空，原定的建造太空站、载人登月、探测火星等一系列太空探索时间表，也会被打乱。

耗时10年研制的长征五号是中国目前最重型运载火箭，也是为了追赶美俄欧日印等太空火箭发射技术的精心之作，这次发射失败，说明中国距离真正的太空军事强国仍有长路要走。

中国自1985年百万大裁军后，邓小平一句「军队要忍耐」军费大减，为经济建设让路，令中国与美苏等国军事实力差距进一步扩阔，国产武器与世界先进水平出现了几代的差距。

1991年的沙漠风暴战争中，美军在100小时内对号称中东军事强国的伊拉克摧枯拉朽，在中国军队内部引起极大震撼。从那时起，藉着苏联解体，中国开始引入前苏联的军事科技与人才，辽宁号的前身瓦良格号就是在1998年从乌克兰购买回来的。1999年美国战机「误炸」中国驻南斯拉夫使馆事件后，举国愤怒，中央遂决定启动「995工程」，大幅增加军费，研制先进战机和导弹，加强军备。在不足20年的时间内，中国军事实力确实大幅缩窄了与世界先进国家美国、俄罗斯的差距，陆军已经由机械化、摩托化迈向信息化、合成化，空军则由国土防空型迈向空天一体、攻防兼备型，海军由近岸型的「黄水海军」初步迈向大洋的「蓝水海军」，火箭军也成为「核常兼备」的战略威慑力量，以中国薄弱的军工基础，取得今日的成就，实属难能可贵。

中国今日的国力虽今非昔比，但周边安全形势依然险恶，北有朝核危机，南有南海纠纷，东有钓岛争议与台湾问题困扰，西有与印度的领土纠纷，以及恐怖主义与疆独分离势力的合流，加上近年中国「一带一路」对外投资的增多，中国的国家利益和安全忧患已经超出国境，对国家的军事能力提出了更高要求。

近年来，中国军工系统确实做出了很大成就，除武器装备外，在太空科技、民航客机制造、深海探测等民用科技方面的成就，也有军工系统的功劳，因此，政坛上也涌现了一批引人瞩目的军工系政治明星。不过，军工科技系统也非世外桃源，内地的一些体制弊端和社会上的不良风气对军工科技界也不无影响。与早年研发「两弹（原子弹、氢弹）一星（人造卫星）」的老一辈军工科技工作者相比，年轻一辈欠缺严谨态度和?牲精神，诿过争功，好大喜功；科研作风浮躁，不够严谨；因待遇问题引致的人才流失，种种问题，都影响中国军工科技的踏实发展。

坊间对各国军力有五花八门的排行榜，无非都是以飞机大炮战舰的数量来作评断。但是，一国军力的强弱，不能简单看武器装备的数量性能，而需从多个层面综合评估，包括战略方针、指导理论、指挥体系、技术战术、经济实力、工业基础以及作战士气，都是重要因素。单纯以武器装备的先进与否来评价军力水平，注定只会得出错误的结论。因此，必须清醒地认识到，对中国军力的进步视而不见，认为今日中国面对美俄等强国仍如满清时代般不堪一击，固然是昧于现实的妄自菲薄；但以为中国军力已经超俄赶美，甚至睥睨亚太，以至一些网上愤青动辄叫嚣要教训邻国，也属井底之蛙，盲目自大，并非真正爱国的表现。「国虽大，好战必亡；天下虽安，忘战必危。」古人的至理名言，值得认真记取。

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