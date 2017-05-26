港报社评：以周浩鼎为监，民无信不立--信报5月26日

台湾社会高度关注五月二十四日的释宪案，结果司法院大法官宣布，禁止同性结婚是违反宪法，意味着台湾同性婚姻合法化迈进一大步。对于这个释宪结果，同志团体及挺同民众发出热烈欢呼，有人形容为「中华民国《宪法》最受爱戴的一天」。

根据大法官释字七百四十八号解释，《民法》关于婚姻的规定排除了同性，这与《宪法》第二十二条保障的人民婚姻自由及第七条保障人民平等权之意旨相违背，因此相关机构应在两年内，依大法官解释的意旨完成法律修正或制定；若两年后未完成修法，同性伴侣要结婚，即可依照规定前往户政机关办理婚姻登记。

台湾率先于亚洲地区为同性婚姻开绿灯，背景是蔡英文竞选总统之时公开表态支持同性婚姻，上台后又启动婚姻平权法案修订。此外，男同性恋者祁家威于二○一三年与男伴到台北市万华区户政事务所登记结婚被驳回，继而提出连番诉讼，最终声请释宪，司法院受理并且作出上述判决。

严格而言，这次释宪并未正式容许同性婚姻合法化，一切还须等待立法院处理具体的法律条文，但大法官的解释对于整个政府有约束力，而且明确定下修法的期限是两年，所以一般相信台湾距离同性婚姻合法化已经不远。

见到台湾开风气之先，香港的同志团体自然受到鼓舞，希望平等机会委员会推动尽快为「性倾向歧视条例」立法。不过，在富于争议性的条例未立法之前，同志团体昨日特别向个别一位平机会委员发炮，他就是近期人气鼎盛的民建联立法会议员周浩鼎，超过四十个性小众、妇女、文化及人权组织联署，谴责周浩鼎继续获特首梁振英委任为平机会委员，原因是周「诚信破产，摧眉折腰事权贵，彻底出卖监察职能。」

周浩鼎之所以惹来同志团体和挺同民众不满，导火线是他在立法会专责委员会调查UGL事件当中，竟然容许受查者梁振英直接修改其有关调查范畴的文件，再原封不动呈上委员会，遂有「诚信破产」之讥。除此之外，周浩鼎多次发表反对同性婚姻的言论，甚至带队向平机会抗议。以去年六月为例，作为平机会委员的周浩鼎，变身「维护家庭价值关注组」召集人，率众拉起横额及高呼口号，向平机会主席陈章明递交请愿信，指出同性婚姻合法化涉及伦理关系，对社会带来冲击，「性倾向歧视条例」一旦通过会造成逆向歧视云云。

「摧眉折腰事权贵」，这是相当严厉的指摘，奈何那一宗闹得满城风雨的「浩鼎门」确实让人看到周浩鼎的诚信有问题，否则不会连民建联党友也无法勉强为他撑腰，为了避免公关灾难继续恶化，他不得不辞去专责委员会职务。加上周浩鼎身在平机会理论上争取人人平等，实际上抗拒同志平权，如今受到同志团体和挺同人士群起炮轰，不令人感到意外。

由此可见，从政者的诚信攸关重要，一言一行要是不被信纳，再强的功夫、再巧的词令也无用武之地。孔子有云，民无信不立，确是至理名言，尤其在今时今日社会严重撕裂的大气候之中，从政者更加必须谨言慎行，得不到信赖的人莫说事倍功半，有时候甚至寸步难行。「性倾向歧视条例」本身已经是极具争议性的课题，周浩鼎又背负「诚信破产」的罪名，平机会看来要为此事大费周章。

以周浩鼎为监，七月一日履新的新特首林郑月娥必须好自为之，切勿让新班子陷入类似的危机。自古皆有死，民无信不立，对于很多人来说，诚信比生命更重要，特别是林郑标榜其施政理念是修补社会撕裂，诚信乃新班子不可或缺的先决条件。

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