港报社评：以礼相待好开始，合理期望助沟通--明报7月6日

行政长官林郑月娥出席首场立法会答问大会，议事堂上没有人掷物，亦没有人口出恶言或人身攻击，林太与泛民能够以礼相待，是值得庆幸的好开始。过去数年立法会与特首经常剑拔弩张，对人不对事，能够减少敌意，已是迈出了重要一步。互释善意之后，下一步就是定出合理期望。监于立法机关角色之一是监督政府，加上泛民与政府在不少议题都有重大分歧，指望双方一团和气，未免不切实际，然而双方各自坚持原则之余，亦应尝试以行动回应对方的合理期望，重建对事不对人的政治生态，为加强沟通拉近距离奠下基础。

林太以改善行政立法关系为己任，观乎她上任后首场立法会答问会的气氛，跟前特首梁振英出席立法会的浓烈火药味，确有天渊之别。无论是林太还是泛民都摆出善意姿态，泛民议员不仅未有掷物「恭迎」，当林太进场和离场时，部分泛民议员更起立以礼相待；林太选择在主席台旁边的位置答问，未像梁振英般站在主席台前方接受质询，亦可避免予人喧宾夺主之感。

林太甫发言，就说「我喜欢去立法会」，希望改善行政立法关系。她谈到过去几年行政立法关系欠佳，内耗严重，拖慢政策落实，令人既伤心又担心，惟并未将矛头指向泛民，反而强调绝大部分议员和官员都愿意为目前困境找出路，又认同立法机关监察有助行政机关良好管治。凡此种种，明显是向立法会议员示好。林太除了提出希望与议员建立恒常沟通机制，又重申改组中央政策组、取消其人事任命职能，以及尽快将《防止贿赂条例》适用范围扩大至包括行政长官，都是回应了泛民诉求。至于泛民议员的发言，也不是一味炮轰，而是多谈实事。双方都展示了沟通对话的诚意，算是有一个不俗的开始。

对于林太出席答问大会的表现，泛民议员说法不一，有人表示会对林太抱着「听其言、观其行」的态度，亦有人认为她仍然回避尖锐政治问题，未有正面回应警权、政改和中联办角色等争议，怀疑新政府是否有决心和能力解决相关问题。平情而论，泛民和政府对于很多问题的观点南辕北辙，看待事情的标准和角度也不一：一方认定警方滥权必须道歉整顿，另一方则认为未见滥权情况，市民如感不公亦有投诉机制申冤；一方认定横洲发展计划存在「官商乡黑勾结」，另一方则否认勾结黑帮分子，强调政府会公平公正处理横洲问题。对于这样的回覆，提问议员有「对牛弹琴」之感，可以理解，然而跳高一个层次看，这不过是说明了当下双方观点角度仍存在鸿沟，有待更多沟通缩窄分歧，并不一定代表执政者存心回避问题。

泛民与政府，一个是反对派，一个是执政者，难免各有定见和坚持，很难指望特首突然俨如反对派领袖，也很难指望泛民议员突然事事从政府角度出发。双方都应该心里有数，要对方完全放弃既有立场思路，跟着自己的一套走，是不切实际的期望。面对重大分歧，现阶段双方充其量能做的，是心平气和各自表述立场，求大同存大异。答问大会上，有泛民议员就高铁一地两检以及重启政改发问，林太表示近年太多抗争，大家都有点疲累，希望处理一地两检问题不会变成另一场战争，当局最迫切要做的，是改善与民间的对立关系，目前情况仍不利推动政改。林太的答案未必人人满意，但是总算实事求是。修补对立撕裂，互释善意是第一步，下一步需要做的是定下合理期望，希望对方以实际行动回应，勿因一些老大难问题，令双方对话之门再度紧紧关上。

林太提出「与民共议」管治新风，泛民希望特首今年10月发表施政报告，能广纳不同意见，不会「大石砸死蟹」，是合理的期望。政府亦应尽快推动《防止贿赂条例》修订工作，并以行动证明所有问责官员会亲力亲为做游说工作，毋须中联办「帮忙」箍票，让泛民相信林太言出必行。与此同时，政府希望立法会减少拉布，让经济民生措施能够顺利推行，也是合理期望，泛民议员亦应多加考虑。行政和立法机关之间必然存在制衡关系，不会因为林太大吹和风而变得十分融合，然而能够有一个好开始，对于未来林太施政乃至充当中央与泛民对话的桥梁，相信都有重大好处。泛民和林太若能令到行政立法关系重回「对事不对人」的正常状态，做到有商有量，已是功德无量。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘