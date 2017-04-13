港报社评：传统＂非常手段＂，不足应对扭曲楼市--明报4月13日

政府堵塞首次置业者「一约多伙」漏洞，在楼市炽热升温声中，新措施只是拨乱反正，对新楼销情不会起到旋转乾坤作用。这几年，楼市因为供求失衡和超低息而扭曲，政府以征收印花税等「非常手段」应对，遏制炒卖投资需求，惟未能抑制楼市升势，楼价已经处于历来最高水平，对此，亟欲置业安居的市民十分沮丧。可以说，楼市处于新状况，内地资金成为搅动炒卖的主要动力，政府以传统手段应对不奏效，必须以「更非常」措施，例如开征增值税等，才有可能减少脱缰野马造成的伤害。

去年11月，政府推出新「辣招」增加炒家成本，将住宅印花税划一提升至15%，首次置业的香港永久居民可获豁免，不过，由于当局对「首置客」定义太宽松，让炒家有机会钻空子，例如借子女或家人名义买楼等；另外，发展商推出「大手购买优先拣楼」，不设认购单位上限，于是「一约多伙」应运而生，为炒家大开方便之门。措施推出5个月之后，据本报记者统计，全港主要28个新楼盘，共有421份「一约多伙」成交合约，涉及956伙，总金额逾170亿元，占同期新楼盘成交金额约26%。这种情况，说明炒家以「一约多伙」为操作杠杆。

「一约多伙」使政府遏制炒卖破功，事实上，最近几个月官方与民间统计的楼价指数接连破顶，说不定「一约多伙」还发挥了作用。政府堵塞「一约多伙」漏洞，稍为堵绝了「货源归边」的炒卖操作，减少税收损失，大手买家不再优先拣楼，市民置业可获较公平对待；不过，这只是匡正了「一约多伙」酿成的「乱局」，使楼市稍为降温，惟楼市基本因素未变，预期现况将会持续下去。例如，昨日有北角新楼盘开售，地产代理承认有20%至30%准买家放弃拣楼，惟预期不会冲击销情。

这一届政府以房屋事务为「重中之重」，从增加土地房屋供应和遏制投资炒卖需求，做了大量工作，楼价仍然飈升，有人认为是政府未对症下药所致，甚至侈言应该撤销辣招，让市场自行调节，云云。「不管论」未经验证，当然难言对错，只是以本港面对的各种因素，政府不采取措施遏制投资炒卖需求，而楼价也不会节节上升，这是违反常理，近乎奇谈怪论。

政府几经努力，未来三四年约有9.4万个一手住宅单位供应市场，这是2004年有纪录以来最高数字，而且美国开展加息周期，本港必定会跟随，供应增加和利率趋升，楼价理应回调，并在市场形成预期，则楼市调整是必然的事。不过，这种对楼市的传统理解，今次并未出现，楼价长升长有，不少等候楼市回调、然后伺机置业安居的人，对现况感到沮丧甚至绝望。传统智慧对楼市失灵，亦见之于政府的「辣招」，虽云这些都是「非常时期」的「非常手段」，但是所谓「非常」云云，并未确切反映楼市景况，因为目前已非传统上认知的楼市，而是加入了内地资金因素。

当年，政府推出在港600万元置业，就可以移居的政策，吸引内地人士来港，虽然终止了，但是今时今日，内地资金对楼市的影响，已非置业移居那么简单，而是搅动市场，对楼价升跌起着重大作用。最近几个月，内地企业在启德、鸭脷洲投地，地价之高远超预期，例如鸭脷洲「地王」，土地尺价约2.2万元，「面粉」已经这么贵，日后楼价将如何？另外，操作「一约多伙」的多是内地买家，「一约15伙」、「一约7伙」的「豪情」，使人侧目。内地资金大举在本港「投地扫楼」，有分析认为与内地打压楼市、资金外溢来港有关。按内地经济发展，预期内地资金觊觎本港楼市，将会常态化，以内地一些人购买力之雄厚，本港这个细小市场，不难被买起。

政府的「非常手段」不能整治楼市，除了低息环境，与内地资金的搅动有很大关系，就是说传统一套已经不足以应对扭曲的楼市，若政府真为市民置业安居着想，应该跳脱既有思维，以更有力措施应对。例如开征增值税，只要调整税率，就可以应对不同状况；此外，若实行增值税，则各种印花税措施都可以撤销，使税制回复简单，不再繁琐。内地资金塑造的楼市新景况，从供应到管理都已经是另一回事，政府须全面审视，并以新思维应对扭曲的市场，才有可能使本港楼市回复常态。（完）

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