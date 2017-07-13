港报社评：保护动物课题严肃，传心真伪科学研判--信报7月13日

有线电视《新闻刺针》最近播放一则十分出色的报道，充满趣味性之余亦发人深省，并且由于引起广大观众激烈谈论，正反意见针锋相对，间接捧红了一只名为「布欧」的乌龟。

《新闻刺针》报道的内容围绕近年坊间兴起的动物传心术热潮，骤眼看来只是茶余饭后的儿戏话题，但只要细看当中传达的讯息，却可以发现原来动物传心术已经发展成为盈利甚丰的大生意，涉及众多消费者的相关权益，有人付费托请传心师跟宠物沟通，了解其有口难言的所思所想，有人付费报读遍地开花的传心课程，据说开班授徒的星级专家座无虚席，收取学费每人数千元甚至过万元。然而，以科学理论包装的动物传心术受到挑战，奉以真金白银的消费者是否受到保障顿成疑问。站在消费者角度，隔空传心之真伪值得关注。

根据该节目所述，记者将宠物龟「布欧」的照片分别发给五位传心师，说牠离家出走了，要求对方探知其下落。五位传心师提供五个不同答案，有道是「觉得家里很闷」，有道是「报纸味刺鼻不舒服」，有道是「抱着冒险精神去玩」，诸如此类。接下来记者告诉五位传心师，「布欧」其实没有生命，它只是淘宝买回来的国产玩具龟，售价二十二元人民币，换来各人的反应要不是目瞪口呆，就是辩称「死物也会储存主人情绪」，所以一样能够与之沟通。

报道若然到此为止，观众也许一笑置之，毕竟所谓「天眼通」或者「天耳通」等等超自然力量往往言人人殊，通灵与否见仁见智，最常用的注脚是「信不信由你」。可是，因为传心师讲过，动物传心是科学的，所据的是「量子物理改变粒子状态」云云，《新闻刺针》末段请来量子物理权威学者发表意见，港大物理系教授周海峰表示：「如果是这样的话，我想我们看不到那些传心师，传心师全部去了国防部工作。」

动物传心术号称建基于科学理论，「并不是一件信则有、不信则无的事」，有案例并能重复验证，那就不是一般江湖术士求神问卜的玄学了，消费者绝对有权知道所得之服务究竟是否货真价实。

香港现时有一项《商品说明（修订）条例》，把不良营商手法纳入规管，加强消费者保障，主要目的是禁止提供冒牌货品和具有误导性质的服务。动物传心术及相关的收费课程是否应该纳入规管，留待海关研究，眼下最可行的建议是消费者委员会为此立案调查，邀请科学家探讨一下「量子物理改变粒子状态」是否真的能够让人类跟动物沟通；据个别传心师所言，动物包括昆虫、蟑螂都可以是沟通对象。

动物权益愈来愈受重视，猫主和狗主固然不忍心宠物受苦，即使流浪动物惨遭虐待或者人道毁灭，往往亦惹来公愤，所以不断有声音呼吁政府尽快成立动物保护法和动物警察，立法会议员邝俊宇不久前举办游行，主题正是「誓争动物保护法」。

如果动物传心术是真的，固然有机会藉着人兽沟通加强保护动物，然而一旦有人利用市民的爱心招摇撞骗，提供具有误导性质的服务，例如猫猫狗狗有病说无病，或者心脏有病说是肝脏有病，岂非变相的加害动物？消委会要是愿意为动物传心术作出科学性调查，可望为宠物主人和爱护动物人士释除疑惑，一来省却不必要的昂贵花费，二来避免误堕危险的陷阱。

保护动物对于很多人来说是非常严肃的课题，有人甚至排除万难前往广西玉林阻止当地举办狗肉节。从保护动物的角度出发，动物传心术孰真孰假确须认真探索，消委会不妨发挥应有的职能，透过科学研判给予消费者可供信赖的指标。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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