港报社评：修补撕裂勿空谈，围炉取暖成大忌--明报3月3日

行政长官选举林郑月娥、胡国兴、曾俊华三足鼎立，多个团体都筹办选举论坛，希望邀请三位候选人出席，惟反应不一。由中间派政团民主思路举办的特首候选人辩论，曾俊华已推辞赴会，至于下周中由资讯科技界选委IT Vision主办的选举论坛，林太到昨日仍未答覆会否出席。监于特首选举的小圈子性质，为了增加透明度，候选人应尽可能出席各式面向公众的论坛，接受提问，只要辩论安排严谨公道，就不应该计较主办方的观点立场。既然三位候选人均强调要修补社会撕裂，就更应该多接触不同意见人士，面对各方理性质询，切忌亲疏有别、围炉取暖。

昨天，两位候选人曾俊华与林太出席了港区妇联代表联谊会举办的闭门交流会。会后曾俊华表示会增加政府谘询委员会的女性比例，又重提要凝聚人心，令不同意见持份者可以心平气和磋商，寻求最大共识；林太则重申「We Connect」，与香港妇女同行。本周初林太发表的政纲，亦表示要与民共议，不论党派广纳贤能进入谘询组织，重建社会和谐。漂亮话谁都懂得说，关键是怎么做。观乎曾俊华推却民主思路的辩论邀请，以及林太迟迟未有答覆IT Vision会否出席选举论坛，都令人感到不安和忧虑。

民主思路周日举行的候选人论坛，设有同场辩论环节，现场预留200座位给选委，尽管一般公众未能入场，惟可透过网上直播观看。曾俊华放弃赴会，令论坛只有林太和胡国兴出席。根据曾俊华竞选办的解释，目前距离投票日尚余不足四周，不少团体邀约曾俊华出席各式活动，惟因时间关系，抱歉未能一一应约，然而民主思路召集人汤家骅透露，早在十多天前已就论坛详情通知所有参选人，好让几位参选人有充分时间安排。三位候选人行程紧密，没可能「逢请必到」，可以理解，不过面向公众的严肃选举辩论，跟一般邀约相比，应该更获重视。曾俊华愿意抽空出席港区妇联代表联谊会的闭门交流会，却未能出席公开辩论，叫人遗憾。

昨天曾俊华谈及拒绝出席民主思路论坛一事，表示出席与否，要看时间安排及论坛的「代表性」，他会参与「代表性高」的论坛。然而论坛代表性的高低，取决于所有候选人是否出席，现在的情况是曾俊华未能出席，影响了论坛代表性，不应倒果为因。特首候选人声言面对公众，就有责任尽量多出席竞选辩论接受提问。一场选举论坛是否值得出席，应看组织安排是否严谨认真和公道，而不是看主办单位的政治观点会于己不利。

虽然汤家骅过去一些言论，似乎对曾俊华较为批判，但是民主思路今次辩论安排，相当认真，除了找来传媒人谢志峰和学者赵永佳参与提问小组，向候选人发问时的题目采取抽签形式，务求公平公正。曾俊华选择出席民主派选委团体IT Vision下周的选举论坛，拒绝出席民主思路辩论，不仅令市民少了一个机会了解其施政理念，亦难免令人觉得厚此薄彼，与 曾俊华提倡团结和谐背道而驰，惹来坊间种种猜测。

汤家骅对曾俊华缺席感到诧异失望及「少少不安」，强调民主派在各式选举中都会尽量出席所有论坛，反问「是否被批评过就不接受提问」。团结和谐不能讲一套做一套，既然所有候选人都强调要修补社会撕裂，就应该以行动证明不会亲疏有别，不会回避不同意见和理性讨论，不论曾俊华还是林太亦然。倘若林太拒绝出席IT Vision的论坛，同样令人失望遗憾，叫人怀疑林太「重建和谐社会」之说，是否仅属陈腔滥调口号。

参与公开选举辩论是候选人基本责任，辩论回合愈多愈好。以美国大选为例，民主共和两党总统候选人就有三次交锋机会，至于两党初选阶段结束前各自举行的辩论，更可达到十多次，基本上所有主要参选人都会尽量出席，不会考虑主持媒体的政治取向。去年共和党总统初选曾经闹出一段小插曲，就是特朗普以霍士电视台女主持刁难为由，拒绝出席一场由霍士主办的辩论，结果惹来广泛批评。香港特首选举应加入更多公开辩论的元素，候选人不能仅以出席七大电子传媒公开辩论，就当作交差了事。

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