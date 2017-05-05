港报社评：储局加息“缩表”，高追买楼风险大--经济日报5月5日

联储局今次按兵不动，更指美国首季经济弱只属短期现象，市场遂预期6月极可能加息。本港息口仍低，若储局一旦缩减资产负债表，楼宇供应急增、辣招等负面因素叠加，楼价可能转势。

美国首季数据差，但储局认为属短暂情况，凸显储局对经济增长底蕴有信心，当中可能是掌握经济最新情况，相信亦因劳动市场已全面就业。除非4月及5月非农业新增职位均仍续少于10万份，确认劳动市场转势，失业率有回升趋势，储局才会叫停加息。

此外，市场亦猜测储局急于再加息，可能是为年底缩表作准备。缩表是前所未见，究竟会对经济造成多大冲击，难以预料，会否市场与经济反应过剧，需急减息施救，相信储局不得不绸缪，先加息以累积必要时的减息子弹。储局前主席伯南克认为应让利率先回升至一定水平，才开始缩表。

储局公布声明后，联邦基金利率期货反映6月加息机会高达97.5%。至于下半年会否再加息，次数多少，要看预算案能否获通过。预算案涉及大幅减税及大额基建投资，若获国会通过，对短期通胀有推动压力，可能加快储局加息步伐。但税改能否平衡预算，暂时并不乐观，总统特朗普最终为争国会支持，或修订预算案，故对经济与通胀会有甚么影响，包括储局在内仍难逆料。

对此，香港不能掉以轻心。虽说美国自2015年底以来已加了三次息，但本港因银行水浸而未有跟加。去年底储局再加息，本港1个月同业拆息虽曾一度抽升，亦很快回落，故储局下月再加息，本港利率未必有反应。

然而，若美国下半年再加息，港美息差续拉阔，在联系滙率下套戥压力势必增加，港息纵能暂时稳定，迟早亦要跟加。更大风险在于，当储局开始缩表，近数年共流入的1,300亿美元热钱，很可能开始撤走，令港息上行压力更大。

未来3至4年，新盘将有9.6万伙供应，比港府每年所订目标高33%至78%，对楼价构成潜在压力，一旦美缩表，港息口大幅上调，叠加的负面效应难以逆料。

本港楼价处于甚高水平，支撑着的是泛滥资金与楼价只会更高的预期。若热钱开始流走、港息开始上升，市场情绪可能逆转，楼市的动力或无以为继。故现时想高追的市民，宜三思财务与风险承担能力，才决定是否入市。

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