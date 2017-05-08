港报社评：储局拟加快缩表，港人扣好安全带--经济日报5月8日

美国4月份就业数据强劲，多名联储局官员认为有必要加快加息步伐之余，还应趁经济数据和股市利好时，尽快缩减资产负债表。一旦美国加快收水规模，港股港楼势受冲击。

美国4月份非农业新增职位增加21.1万个，比预期多2.6万个，失业率更意外地跌至4.4%，是自2007年5月以来新低，令美股三大指数上升。就业数据强劲，令下月加息机会大增，联邦基金利率期货6月加息机会由97%增至100%。

储局官员连日对就业数据发表看法，三藩市联储银行行长威廉斯指，为免就业市场过热风险升温，储局今年有需要再加息2至3次，比预期还要多加1次。四位联储银行行长都认为，有必要在下半年缩表，其中两位更主张从4.5万亿美元缩减至2万亿美元。

在2008年金融海啸后，储局透过量宽大印钞票，令资产负债表由9,000亿美元，增至现时4.5万亿美元。随着经济复苏，储局有必要将扭曲的货币政策纠正过来，3月议息时曾讨论缩表问题，对缩减一半资产负债表没多大分歧，只是怎样操作和缩表速度未有共识。

威廉斯指缩表已耽误多时，主张加息缩表并行，估计储局缩表操作需时5年。但储局第三号人物、纽约联储银行行长杜德利，却力主加息缩表交替进行，认为要加多2至3次息后才缩表。

储局官员对缩表显得急不及待和迫切，皆因现时经济数据好，股市处于高位，可承受缩表所带来的负面影响，一旦市场不就，届时要缩表就困难重重，可能被迫推迟操作。这解释为何储局官员要加快加息步伐，一来为缩表铺路，二来经济一旦逆转，也累积了减息的子弹。

美国由2015年12月至今共加息3次，但港息并没有跟随，因为过去9年间，有1,300亿美元热钱流入，银行水浸，香港没加息空间。一旦美国在下半年缩表，缩表直接影响银行的流动性，对实体经济的影响有甚于加息。在缩表叠加加息效应，热钱可能开始大量撤走，抽高港息，届时对股市和楼市可能会造成庞大冲击。

正因港人习惯了美国加息、港息不跟加的怪现象，随时对美加息和缩表掉以轻心。一旦美启动缩表，将会增加本港和新兴经济体的资金流出压力，势必带来震荡，港人要先绸缪好风险管理，以免缩表骤至不知如何应对，被杀个措手不及。（完）

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