港报社评：免费电视港人话事，彻查股权有否违规--明报5月12日

一项商业回购计划，意外揭露电视广播（TVB）的实际股权结构。证监会收购及合并委员会发现，TVB现时最大单一股东Young Lion股权架构复杂，有「壳王」之称的本港商人陈国强，虽然是董事局主席，然而「中国梅铎」黎瑞刚才是公司真正大股东，证监会甚至不排除背后另有「话事人」。根据现行广播条例，免费电视持牌人必须为本地人，非永久居民能够拥有的话事权受到严格限制，既要通讯局批准，又要符合居港日数规定。TVB目前的控股安排有否违法，令人关注。通讯局必须彻查事件，尽快厘清黎瑞刚是否合资格控制TVB，确保没有人利用财技绕过监管法规。

黎瑞刚是内地商人，2015年入股TVB。按照《广播条例》，黎瑞刚身为广告宣传代理商董事，除非得到政府事先批准，否则不能担任电视牌照持牌人。最后特首会同行政会议批准TVB的申请，准许陈国强、黎瑞刚等四人根据《广播条例》下的特别规定，行使对TVB的控制。政府解释决定，表示黎瑞刚的广告宣传代理商在香港市场无甚影响力，未有妨碍竞争。根据公开资料，现任TVB主席陈国强、副主席黎瑞刚及HTC董事长王雪红共同持有公司Young Lion（下称YL），YL则持有TVB的26％股权，成为最大股东。TVB仅曾披露YL「具投票权股份」的股权架构，显示陈国强拥有YL过半数投票权股份，令人认为他是大股东。葫芦里卖什么药，直至今年初TVB提出回购计划才逐渐曝光。

去年10月TVB首次发债约39亿元，事隔仅约3个月，YL方面即提出动用相若金额（42亿元）向股东回购股份，市场质疑黎瑞刚等人企图运用财技不费分文增持股权，惹来非议。若回购成事，YL对TVB的持股，将由目前26％，增至超过四成。YL按例向证监会申请豁免全面收购，证监会监于个案特殊、事关重大，交由收购及合并委员会裁决。及至本周，委员会决定有条件豁免全面收购TVB，惟TVB必须先清楚交代大股东股权架构的全部详情，然后再交由股东大会表决是否通过回购议案。

证监会有此决定，一大原因是发现YL背后的股权架构极为复杂。原来YL近九成股权都没有投票权，「具投票权股份」仅占总数约一成。计及全部种类的股份后，黎瑞刚透过「华人文化产业投资基金」（CMC），实际拥有YL近八成股权，理论上才是TVB大股东，实益持有TVB约两成股权，反而持牌人陈国强仅持有YL的6%股权，相当于手握TVB约1.56%股权。证监会还发现，CMC大部分持股虽然不具投票权，可是却拥有较多的董事提名权、议案批准或否决权，意味陈国强无法控制YL的投票决定，黎瑞刚才是拥有实际控制权的人。若非今次TVB提出回购，令实际股权结构曝光，恐怕TVB一众小股东以至全港市民都将继续蒙在鼓里。

现行广播条例对「并非通常居于香港」人士持有和行使免费电视的表决控制权，限制相当严格。根据广播条例，「通常居于香港」的意思，是一年内居港不少于180天，又或连续两年内居港不少于300天；若不符合规定，则属「非常居人士」（亦即广播条例中的「受限制表决控权人」），必须事先取得当局批准，方可持有或行使持牌免费电视机构2%或以上的表决控制权，他们在股东会议合共持有的表决权股份，亦不得超过总表决权股份的49%。黎瑞刚多年来在内地传媒界身居要职，两年前入股TVB，是否符合「通常居于香港」要求，令人怀疑，由他控制的YL亦甚至可能需要列入「受限制表决控权人」。

过去广管局曾指出，免费电视是强而有力的传播媒介，具有影响市民大众的能力，因此「本地免费电视节目服务的控制权必须植根本土，让通常居于香港的居民持有，他们应较会以香港的利益为依归」。今次有关TVB实际股权安排的争议，明显关乎社会公众利益，通讯局作为负责监管机构，有责任解释和调查TVB的实际股权安排，是否有违广播条例。当局亦应交代，为何之前未有发现相关问题、监管机制是否存在漏洞；若早已知情并按照广播条例作出书面批准或豁免，则必须解释批准理据，以及为何未有向公众说明。

证监会表示，收购及合并委员会向TVB索取有关YL的股东协议时遇到困难，质疑TVB未有充分合作，证监会还关注，虽然黎瑞刚持有CMC逾八成半的「具投票权股份」，惟不排除CMC同时存在另一类股份，CMC股东之间可能存在协议，可以透过YL对TVB行使权力，意味黎瑞刚不一定是CMC的实质控制人，拥有实权者或许另有其人。当局必须要求TVB方面全面交代整个股权架构，不容隐瞒，确保无人能绕过香港的监管条例；如有需要，行政会议更应重新覆核批准黎瑞刚入股的决定。（完）

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