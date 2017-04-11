港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日

强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。

身兼香港按揭证券有限公司主席的陈茂波指出，原则上批准按证公司推出终身年金计划，为六十五岁或以上有一定积蓄的长者提供稳定收入，初步估算一笔过存入年金的内部回报率为三至四厘，预料今年六月底公布细节，明年中推出计划。

金管局总裁陈德霖表示，终身年金计划每人投保上限为一百万元，下限为五万元，首批年金规模不多于一百亿元，受惠者约一万人。假设投保人为六十五岁男士，内部回报率为四厘，投保一百万元的话，每月可获五千八百元，即每年七万元，年金率约七厘；女性每月料收五千三百元，因为女性平均寿命较长。计划亦提供身故保障，投保人可指定身故后若有余额由谁承继，最多派发相当于投保额的百分之一百零五。此外，还设退出机制，让投保人取回部分金额作应急之用。

简单来说，这是一个「逆保险」概念，近似于「逆按揭」，投保人不是定时定候供款，到某一年纪才一次过提款，而是一次过供款，然后定时定候提款。不同于坊间现时部分保险公司提供的年金计划，定时定候提款只限于一个年期，譬如二十年；公共年金采取终身制，提款直至百年归老，犹如长俸，投保人承受的风险可说是零，而且回报率对照同类计划也算不俗。陈德霖宣称，计划将交予金管局旗下的外滙基金管理，亦会参考「未来基金」的管理方式，按证公司将为终身年金计划包底。

香港人平均寿命八十四岁（男性八十一岁，女性八十七岁），于六十五岁退休提取强积金，估计只有区区几十万至一百万元，根本无法应付往后的十多二十年退休生活，所拥有的资产又不符合领取综援及长者生活津贴资格；特别在当前息口超低及投资环境波动的时势下，不少长者感到理财增值艰难，恐眼白白看着积蓄遭通胀蚕食。由政府营运和包底的公共年金计划正好让强积金得以延续下去，六十五岁提款之后，若把强积金所得款项转为投保公共年金，即可每月出粮至撒手尘寰，此乃计划可取之处。

美中不足的则是，公共年金的投保上限是一百万元，每月获取五千八百元，对于部分中产阶级来说未必足够，达不到老有所依，因此我们呼吁，明年推出计划后假如证实可行又受欢迎，不妨提高投保上限，容许投保人把强积金之外的个人积蓄加进去，从而换来更可观的定期收入。至于一万人受惠这一点，肯定是太少了，一百亿元的年金规模有必要按时递增。

翻查资料，公共年金的概念早于二○一一年由民主党成员罗致光提出，他被视为候任特首林郑月娥的「亲密战友」。去年年初，时任政务司司长的林郑指出，公共年金方案可行，建议社会多作讨论。今年一月，特首梁振英的《施政报告》提出研究公共年金计划的可行性。接下来，陈茂波在发表《财政预算案》之时预告，按证公司已就有关建议展开设计和可行性研究，然后就有昨日的宣布。

既然罗致光是公共年金的重要推手，那么政府不妨再考虑他的另一项建议，如果参与计划者所获年金低于特定水平（投保金额五万元的话，相信每月只可得到三百元左右），又已投入八成强积金，仍可在经过资产审查后，获得政府补贴，如综援及长者生活津贴。

公共年金虽然并非全民退保，但对于协助中产阶级退休始终是值得尝试的计划。有楼在手的长者可以申请「逆按揭」，无楼在手或者名下物业未供完怎么办？因此，我们赞成政府落实「逆保险」的公共年金计划，并且在细节方面加以完善。（完）

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