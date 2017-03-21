港报社评：公务员政治中立可贵，勿沦为选举操作棋子--明报3月21日

行政长官选举投票日距今不足一周，竞选活动进入最后阶段，抹黑攻讦放冷箭乍现。近日坊间不时传出政务官不满特首候选人林郑月娥，甚至出现「匿名资深政务官」公开信，对林太作出严重人格指控，惟并未提出充分证据，令人感觉更似是政治中伤，有违「君子之争」期许。自港英时代以来，香港公务员制度一直强调政治中立，公务员负责执行政策，坚守岗位，不会受个人立场或喜好所转移，公务员应置身于政治漩涡之外，不应成为选举政治操作的棋子。

近日，「政务官不满林太」传闻甚嚣尘上，成为了选委会论坛上的话题。例如曾俊华就提到，庆幸获得很多公务员支持，竞选团队内有两名退休常秘及20多名退休同事，「睇唔到Carrie（林太）有呢样嘢」；林太则反驳说，其竞选团队有来自水务署、惩教署、入境处等部门的前高官，又声称有资深政务官曾主动提出助选，只是她婉拒而已。回顾过去一周，有关林太「闹喊女常秘」、一旦当选将有政务官「大逃亡」之说，可谓绘影绘声，一浪接一浪，可是一一追究下来，却总是「查无实证」，又或「有被告无原告」。

以「闹喊女高官」为例，被坊间盛传是当事人的财经事务及库务局常任秘书长（库务）谢曼怡，以及其担任公务员事务局常任秘书长的丈夫周达明，都先后公开否认「闹喊」一事，两人更否认有意在政府换届后离职提早退休。至于政界人士引述「二手消息」，声称有已退休高官说一旦林太当选，便有3名常秘会立即请辞，暂时也不见有多少真凭实据；所谓已有常秘「递信」在新班子上任前便离开官场，更有误导之嫌，因为常秘级别的公务员辞职要有一年通知期，若想在政府换届前离职，早在去年中便要下决定，肯定与林太参选无关，况且近年香港政治环境复杂，高官压力巨大，未来一年半载有人「辞官归故里」，也不足为奇。

当前香港政治气氛高度两极化，很多政治解读均不是以客观事实先行，而是「屁股决定脑袋」，即使是传闻中的主角出来否认，总会有人怀疑「言不由衷」、「另有隐情」，例如周达明主动出来澄清，有人就揣测会否是担心林太当选后「清算」，总之就是「信者恒信，不信者恒不信」。诚然，有时空穴来风未必无因，可是今时今日「后真相政治」环境，的确很容易「无风起浪」。以今次风波为例，导火线是一封「匿名资深政务官」的公开信，信中力陈政务官对林太不满，指她近年作风转变，比特首梁振英更「自以为是」、「卸责邀功」，云云。这些都是相当严重的人格指控，然而遗憾的是，公开信并没有罗列充分证据支持。

文章提及，林太出任发展局长时，觉得公屋供应已足够，毋须向房委会提供土地，「连前特首曾荫权不断催促她要提供土地供应清单，她也置之不理，其实发展局手上早已有清单，奈何是林郑没有交出来予曾荫权」。林太辩称，每年财政预算案后举行的卖地记者会，均有发展局提供土地的纪录，相关工作亦会向土地督导委员会汇报。「匿名政务官」是否真有其人，外界不得而知，不过真正的「揭弊者」（whistleblower），必会拿出强而有力的人证物证，绝不会草率地以几句空话提出指控。除非爆料人能提供更多真凭证据，否则有关指控只能视为政治抹黑。另外，文章提到林太批评曾俊华2014年提出「0-1-1」方案，削减部门资源，惟林太当年「在库务科管钱，同样要求部门减开支」，削减幅度有过之无不及，云云。当年政府削减开支，背景乃是亚洲金融风暴重挫香港，与近年香港经济环境良好、财政储备直逼万亿港元，不可同日而语。凡此种种，都反映公开信内容存在问题。

公务员队伍是香港管治的基石，沿袭了英国的文官制度，强调政治中立，为政府管治提供稳定性和延续性，虽然政务官在内部讨论时可以据理力争，然而政策一旦决定，就必须不偏不倚全力执行。公务员体系庞大，难免容易衍生因循守旧和官僚主义问题，甚至出现「少做少错、不做不错」的心态，然而总体来说仍是一支专业稳健的团队。政治任命官员与技术官僚角色有别，体待问题的观点和侧重点，当然有所不同，除非政治任命官员选择「无为而治」，不要求技术官僚大胆作为，否则双方出现摩擦实属正常，关键是能否做到心平气和，对事不对人。有则改之，无则加勉，是林太面对这类质疑应当抱有的态度。近年香港政治攻讦激烈，公务员很易卷入斗争漩涡当中，今时今日担任政务官并不易为，不过值得欣慰的是，公务员队伍总体仍能坚持政治中立。常秘周达明否认离职传闻时也提到，公务员是一支专业队伍，不论政府换届或行政长官有新人上任，都不会改变。公务员团队这一良好传统，应当尽力维护。（完）

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