港报社评：公营医疗濒爆煲，绝望真相须正视--明报7月19日

夏季流感高峰期来临，公立医院不胜负荷人仰马翻，有医生告急形容「公营医疗系统快要崩溃」，感到「很绝望和无奈」。医管局提出多项短期应对措施，能否稍纾公立医院困境，仍是未知之数。本港公营医疗系统濒临「爆煲」，软硬件配套严重滞后，政府难辞其咎；医生业界部分既得利益者出于保护主义心态，不愿正视医生不足问题，亦有份埋下今天的苦果。当局必须亡羊补牢，一边协助公立医院应付眼前危机，一边谋划未来，增建「龙头」级大型医院，引入更多合资格海外医生，改善基层医疗服务。

过去数天，公立医院内科病房纷纷迫爆，病牀使用率普遍超过110%，院方需临时安放病牀在走廊，各大急症室亦大排长龙，不少前线医护疲于奔命，工作压力沉重，有人更萌生去意，士气低落势必影响服务质素，加剧人手流失，形成恶性循环，情况令人忧虑。医管局声称，今年夏季流感高峰期情况异常，过去两周有较多长者因流感并发症入院，内科病房入住人数逾千持续10多天，超出承受容量。不过值得留意的是，近年每逢流感高峰，公院急症室和内科「爆棚」已成为常态，这次流感潮令多间公院「沦陷」，只是再次暴露了公营医疗系统濒临「爆煲」的绝望真相。公营医疗系统聘用本港约六成医护人员，却要照顾近九成病人，面对人口老化压力，处理牀位短缺和医生不足的问题，已是刻不容缓。

近日行政长官林郑月娥视察伊利沙伯医院，希望医管局提出短期纾缓措施，应付燃眉之急。医管局为此抛出多项构思，包括邀请卫生署医生公余时间拔刀相助，处理门诊及急症服务，以及寻求私家医院支援，提供牀位。医生业界对相关构思意见纷纭，有人认为构思可取，有助短期内纾缓急症室、门诊和病房人满之患，也有人担心卫生署医生本已工作繁忙，未必有太多人愿意下班后给医管局兼职卖力，至于向私院借牀的运作模式和是否可行，亦存在不少疑问，质疑措施杯水车薪。诚然，根据多间私院提供的数字，目前内科和儿科病牀使用率普遍达到八成，能够借予医管局的牀位有限，可是公营医疗系统无论是牀位还是医生人手都严重短缺，任何权宜之计都应好好考虑。建立借牀和借人机制，对于增加公营医疗系统运作弹性，始终是一件好事。

过去政府对医院欠缺长远规划，是目前本港公营医疗系统不胜负荷的一大原因。自从1990年代初东区医院投入服务以来，香港再未有「龙头」级大型医院落成，回归后病牀总数一直维持在3.1万张左右，未见长进，完全无法满足社会实际需要。政府坐拥庞大财政储备，却不知进取，直至上届政府才开始急起直追，包括兴建「超级医院」启德医院，以及扩建威尔斯亲王医院和玛丽医院等，然而投入服务还需多等数年。随着人口老化，新医院和扩建项目是否足以应付与日俱增的医疗服务需求，也是一个疑问。政府必须汲取教训，及早谋划兴建更多大型全科医院，勿再低估市民需要。

当然，徒有医院硬件并不足够，还必须有足够的医生。今年初天水围医院正式启用，惟因人手不足，急症室只能提供8小时有限服务，今年内能否实现24小时服务，仍难预料。虽然近年政府已增加医科学额，但是早前政府发表医护人力规划研究报告，估计2030年全港公私营医疗系统医生短缺将逾千人。单靠栽培新血和挽留退休医生，恐怕不足以长远纾缓人手压力，引入更多合资格海外医生，实乃大势所趋，不少国家如新加坡、加拿大和澳洲等都向海外医生招手，可是本港却面对相当大的保护主义阻力。部分医生业界代表抗拒外国毕业医科生来港执业，负笈海外的港人子弟也未能幸免。有业界代表便扬言，政府的研究报告「夸大」了医生人手短缺；就算今次公院「沦陷」，前线医护叫苦连天，可是仍然有医生业界代表认为公众「不应将矛头指向前线人手不足」，鸵鸟心态令人惊讶。

为了减轻公营医疗系统压力，政府必须增建医院和增加医生人手，同时亦应投入资源加强基层医疗服务。其实不少非紧急病症可由家庭医生、普通科门诊等基层医疗医生处理，然而近年政府在推动基层医疗方面有欠积极，普通科门诊难以预约，夜诊服务亦太少，导致不少病人索性直接前往急症室。政府应根据地区需要，加强普通科门诊和夜诊服务，疏导非紧急及半紧急的病人到社区诊所，纾缓急症室压力。（完）

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