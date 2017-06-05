港报社评：共享经济利益均沾，政府须具预见力--明报6月5日

共享单车在内地从发轫到大城市街道摆放不同颜色、没固定地点停放的单车，并出现激烈市场竞争，只不过是短短半年时间。中国网络渗透率急速普及并扩充，造就了使用网上交易的各种新兴行业，方兴未艾的共享年代彷佛瞬间进入千家万户，中国政府如何在管理上追上时代步伐，预示着国家进入大数据时代在全球竞争的位置，可以走得多远、多快。

共享单车的概念并不新鲜，欧美很多国家早就推行「公共单车」，鼓励市民采用环保交通工具，减少废气排放，有益市民心身，内地很多城市前几年也开始推行公共单车，政府出一点钱，在多处设固定地点存放单车供市民近乎免费享用，唯一缺点是要缴纳押金，推行起来受到一定的阻力。得益于网络的普及，有生意头脑的年轻人开始透过商业模式来营运共享单车。

除了网络普及和创意，还有两个重要因素令共享单车模式得以迅速推广，一是风险投资基金的成熟发展，年轻人纵有无限创意，若没有投资者拿出真金白银，创意只能停留在想像空间，如今内地风投基金分等级分阶段决定投资的规模，已渐趋成熟，据不完整统计，共享单车的营运商已经得到风投基金70亿元人民币的支持。

不少经济学家认为，共享单车的商业模式不可能成功，因顾客愈多会提高对单车供应的需求，无休止的增加单车供应会对营运者带来资金压力，低廉的使用收费令回报率极低，所以这个商业模式并不可行。这种分析或许言之成理，这也是风险投资所要面对的问题，但一个社会若缺乏冒险精神，整体经济的发展会丧失动力，也会禁锢年轻人的想像空间。

政府的政策同样重要，共享单车作为新生事物，各种安排都未尽完善，比如随意停泊，这本来就是共享单车的一个特点，方便使用者随处开始和结束服务，但也会造成阻塞行人路及妨碍行人。政府的功能就是要平衡不同道路使用者的利益，偏向行人会令共享单车无法开业，偏袒共享单车就会影响行人的利益，如何想出最佳的管理手段，需要政府去想办法，而不是对从来没发生过，或对没有足够法律条文保护的事情断言要禁止，这种官僚做法只会把创意扼杀于萌芽状态。

共享单车商业模式仍在测试阶段，共享汽车也随之走进商业舞台，今年初北京、深圳和上海开始有投资者敢为天下先，而汽车的投资额比单车要多得多，牵涉的安全管理更加广泛，比如汽车登记、车辆安全、保险覆盖范围等，需要严谨的规管，政府的角色更形重要。交通部在6月1日发出《关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见（征求意见稿）》，且不论该条文能否做到既保障投资方，同时保护租车与道路使用者的利益，但政府效率之高令人刮目相看。内地政府还有一个值得称赞的是对网上预约租车的管理办法，Uber及滴滴快车等网约车冲击了传统出租车（的士）行业，导致无数城市出租车司机罢市，政府还是找出管理办法，使得网约车得以合法经营，出租车减租加强竞争，政府的管理思维模式和负责任做法，功不可没。

有了科技、创意、投资者的冒险精神和政府的积极应对，创意得以付诸实行，近日更出现共享篮球，价格廉宜的篮球也可以共享，过去的运作模式要花人手负责管理、登记和收费，现在只要用手机扫描，所有租用程序到付款都轻易完成。今后还有什么不可以共享呢？

共享单车或共享篮球按目前的收费标准只是蝇头小利，但跟其他网上消费项目一样，营运商以低廉收费吸纳大量使用者，他们的消费数据被钜细无遗地记录下来，包括在什么时候什么地点消费多少买了些什么服务或者产品，在大数据时代，掌握这些数据的营运商，将来可根据消费者的消费规律，推销适合个别消费者的服务和产品，这些信息都可以出售，也可以自行运用，这才是以后的盈利模式。在创始阶段断言目前的蝇头小利要达到商业运作不可行，是武断的说法。

问题是社会的总体环境是否有利于共享经济的发展，科技的日新月异，已经足以孕育很多新兴行业，问题是中国的教育制度，仍然教授孩子固定模式和要求固定答案，究竟是否可以让创意无限在年轻人当中播种发芽，需要教育工作者和政府深思。共享经济对政府的要求极高，不但要公平公正的处理各方利益的平衡、制订适切的管理办法，还要有对未来经济的发展模式有预见和判断力，既鼓励新生事物，也照顾传统运行模式，否则，小则影响社会稳定，大则会导致社会停滞不前。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘