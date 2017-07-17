港报社评：内地新架构稳金融，港可借监--经济日报7月17日

全国金融工作会议闭幕，决定设立国务院金融稳定发展委员会，解决当前各金融监管部门欠协调和其他问题。港府也可效法，应对复杂的国际形势，来巩固本港国际金融中心地位。

国家主席习近平宣布成立金融稳定委员会，是因应金融形势所衍生的问题而作出纠正。过去为应对实体经济疲弱，中央曾实施宽松货币政策，但因缺乏配套监管，以致大部分平钱涌入股市和楼市等资产市场，推高资产价格。楼市与金融业务相互渗透风险交叉，一旦楼市出问题，银行业的系统风险在所难免。

然而，证监会、银监会和保监会各自为政，当危机发生时，监管机构互相推诿。因此习近平设立委员会，职责应是凌驾包括人民银行在内的「一行三会」，透过通盘考量和加强沟通，确保在一行三会的业务监管统一在同一框架下，明确监管职责及监管问责权利，既提升监管效率，又可消除监管隐患，让内地金融稳健发展。

习还强调要扩大金融对外开放，深化人民币滙率改革机制，稳步推进人币国际化，明显和上次会议要求加快人币国际化的调子迥异，反映习因应国家金融安全和内部治理，放慢人币国际化步伐。

人币国际化步伐放慢，对本港影响已浮现，但暂时冲击不大。近年人币滙率波动过大，影响境外投资者持有人币的意慾，本港人币资金池由2014年逾1万亿元，收缩至现时约5,000亿元，但企业跨境人币支付、外滙交易量都在增加，反映人币已经市场化，中央现时放慢步伐，只是要逐步完善政策机制。

更重要是中央开放资本市场步伐没停下来，继港股通后，债券通也开通，反映中央愿意继续让本港做金融改革试验地，协助内地和国际接轨，而过程中给予本港无限商机。

不过，中央成立金融稳定委员会的做法，值得香港借监。国际金融市场瞬息万变，问题也愈趋复杂，像阿里巴巴当年来港寻求上市时，因「同股不同权」问题触礁，香港须有前瞻性视野和手法来处理。

特首林郑月娥在竞选时，提议成立金融领导委员会，集合主要政策局官员、各金融监管机构要员，建立恒常机制，提出策略性和前瞻性建议，正有异曲同工之妙。有关委员会宜尽快成立，让问责机构官员定期开会，联手制定有视野的政策，提升竞争力，才能巩固本港的国际金融中心地位。（完）

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