港报社评：内地经济势头好，稳投资扩去杠杆--经济日报7月18日

内地第二季经济增长较预期好，令中央有更大信心去杠杆；事实上，连在海外不断并购的明星民企亦出现资金紧绌，反映中央动真格收水。此有利经济发展，惟损投资气氛，引发A股创业板小股灾。

外界普遍预期第二季GDP增长虽好，但会略逊于首季的6.9%，但昨天公布结果出乎意料地与首季持平。经济三头马车中，投资增速虽略为放缓，但消费和出口增长有力，令经济保持稳中向好势头。

连续两季经济增长保持6.9%，令认为内地经济增长L形拐点已过的声音更隆。对中央来说，相信筑底言之尚早，不会掉以轻心，更会把握经济增长续胜预期的态势，加力去杠杆、防风险，继续「中国式收水」。

随着内地经济增长走稳，中央已在金融去杠杆上动真格，如近年在境外积极收购的民企，不少已相继在资金面上遭收紧。例如据报中央要求国有银行暂停对万达海外项目的贷款，即使已获批的也不准发放，并禁止万达将海外资产注入内地的上市公司。

民企连番资金见紧，加上昨天GDP数据令中央更有底气加强去杠杆力度，市场担心近年靠高杠杆催谷资产的公司将面对困难，投资者纷在股市沽货，令深指下跌3.57%、沪指跌1.43%、创业板更急挫逾5%。

中央不但加强金融去杠杆力度，更已决定扩大为经济去杠杆。国家主席习近平在全国金融工作会议上，针对地方官员为追求政绩，任内大搞借贷投资，为国企担保举债，以致地方债和国企债务问题严峻，不惜动用「终身问责」的重武器来对付，目的是不让这些债务成为去杠杆政策的黑洞。但此势令已见放缓的投资增速受压。

加上楼控是否真的见效，外界虽有不同意见，惟房地产投资增速已放缓，中央下半年仍会去楼市泡沫，固投压力更大。为免投资变成三头马车的软肋，中央须设法调动民企积极性，让金融机构脱虚入实，将资金投入实体经济，让中小企获融资发展。总理李克强日前强调要「强实体，稳投资」，相信是要为投资保底。

在当前经济保持稳中向好势头，中央保住今年6.5%经济增长应没难度，问题是能否调动私人投资的积极性。若能在金融与经济加力去杠杆下，能继续稳住、提振民间投资，将有助经济增长成功L形筑底。投资者须小心，避免将资金投放在高杠杆企业上。（完）

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