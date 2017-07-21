港报社评：内地迈向无现金，安全隐患须正视--信报7月21日

金融科技高速发展，催生名目不同的虚拟货币，加上部分主要央行为刺激经济引入负利率政策，损害民众对法定货币的信心，金钱（money）从概念到支付模式，都在经历着各种各样的颠覆性改变。

今时今日身在内地，若没有支付宝或微信账户，即使随身携带大量人民币现钞，也可能面对「有钱无法用」的窘境，瑞信董事总经理陶冬的经历，在网上便引起了热议。身兼瑞信亚洲区首席经济分析师的陶冬，近日接受台湾东森电视台访问时自言，因为未开通支付宝户口，不久前在内地两度遇上商户「拒收现钞」，令他惊叹「无现金社会」（cashless society）已在内地迅速萌芽。

陶冬的遭遇并非个别事件，许多基于公务必须与内地保持联系的人，若不是长驻当地，都或会像陶冬一样惊觉自己被手机支付等新的交易模式抛在后头，因追不上发展而茫然失措。与他「同病相怜」的，就有《纽约时报》记者莫尔（Paul Mozur）。

过去三年，莫尔一直以香港为基地采访亚洲区科技新闻，对手机支付在内地的发展趋势十分了解。可是，习惯了「香港模式」的他，最近被调派到上海工作，由于初到贵境未即时接通银行与微信户口，结果从召车、外出用膳到打赏街头乐师，每做一件事皆发现困难重重，不是服务供应商「拒收」现金，便是掏钱、找续费时失事，对其他轮候者构成滋扰。相关经验令莫尔恍然大悟，今天在内地生活，「荷包肿胀」害多于利，非但为自己带来诸般不便，在别人眼中甚至会「阻住个地球转」。

陶冬和莫尔都是专业人士，后者日夜采访的更是科技新闻，二人的遭遇也许涉及某些个人或环境因素，惟内地迈向「无现金社会」速度之快，在这两个例子中表露无遗。

支付宝及微信所以能在内地极速普及，原因离不开高效与便利，对用家和商户皆带来许多好处。微信及支付宝采用的「QR码」（Quick Response Code），是二维码技术的一种，被视为成本低且能培养出用户习惯的电子支付方式。QR码实为日本公司Denso Wave于一九九四年开发，由于中国当时没有自主知识产权的二维码技术，QR码在二○○○年成为国家标准，广泛应用于政务系统、金融支付以至电子商贸等领域。在支付层面，随着智能手机大行其道，QR码于内地火速普及，反而在「发源地」日本并不怎么流行。

然而，便利归便利，QR码在安全保障上是否存在漏洞，似乎并未受到足够关注；正因手机支付与内地民众生活密不可分，安全问题更加值得重视。位于深圳东部的龙岗区，警方于今年四月破获首宗通过修改二维码昵称手法进行微信账户转移的骗案。疑犯在超市多次作案，上得山多终遇虎，某次重施故伎时被店主察觉报警，未及逃脱已遭民警抓获。

中国信息消费联盟理事长项立刚在回应QR码的安全隐患时，一方面指二维码已是一种成熟技术，没必要再投入资源大力发展，意味QR码在可见将来仍会主导内地电子支付市场；另一方面承认二维码在诞生初期便存在缺陷，例如编码及加密不足、容易被更换等。项立刚强调相关漏洞跟在哪个国家出现没有关系，言下之意即并非中国独有，但以手机支付在内地的受欢迎程度，这个回应恐怕难以令人释怀。

拜八达通所赐，香港在电子支付领域曾经走在时代尖端，这些年虽被内地以至其他对手赶过，惟港人对无现金社会是怎么回事，严格来说不乏「第一身经验」。在安全性不受威胁下，电子交易的种种好处，人人都能感受得到，但掌握先进电子支付技术的日本，至今仍是一个以现金为主、信用卡为辅的「现金社会」（cash-based society），当非食古不化、民族性等理由可以解释过去。科技发展无疑是大势所趋，至于全面取代现金是否有利无害，值得主催者深思。（完）

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