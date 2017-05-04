港报社评：创意策略出问题，苹果岂能怪香港--经济日报5月4日

苹果公布季度业绩逊预期，行政总裁库克将问题归咎于中港销情差，这是无视公司策略和创意出问题。苹果须保持创新，尤其iPhone十周年的iPhone 8，才能续执科网股牛耳。

苹果第二财季收入较预期少2亿美元，iPhone 7销量为5,076万部，低于预期的5,140万部。库克解释，一来消费者推迟换新机，二来是香港旅业不景，加上人民币贬值5%，导致大中华区iPhone销量下跌14%。 内地自由行来港人数减少，影响本港旅业是不争事实，但把这说成iPhone销量下跌原因，却有商榷余地。内地人少了来港买iPhone，是苹果在2015年9月改变销售策略，开始在中港同步开售所致，内地客便毋须来港抢购。

其次，去年三星Note 7推出后发生连串爆炸起火事件，最终被迫回收。市场预期iPhone 7可趁机蚕食三星市场占有率，结果却没有实现，原因是iPhone 7设计欠吸引力。事实上，自苹果教主乔布斯逝世后，产品只略有改进，而非翻天覆地转变，再加上今年是iPhone面世10周年，果迷期待iPhone 8会有崭新功能，宁愿多等一年才换机。

内地销量下跌的另一原因，是内地竞争对手冒起，如Oppo、Vivo等，不但款式和功能追贴iPhone，价钱更便宜，且采深度分销手法，即在乡镇和农村直接设专卖店，以约2000元人民币销售，还教村民如何使用手机，令设在一綫城市的苹果店无法竞争。Oppo手机去年增长122%，市占率高达16.8%，成内地手机一哥，而苹果却跌至第4位，市占率跌至9.6%。

苹果股价今年升了27%，因市场憧憬9月推售的iPhone 8。若新手机未能带来「惊艳」--突破性的功能和新颖夺目的设计，未能令果迷和非果迷非买不可，届时股价可能回落，能否保住全球科网股龙头地位也成疑。

科网股最大卖点，是如何将创意落实成改善生活的新玩意，变成盈利推动力。当年iPhone凭藉革命性创意，改变了手机市场生态，把苹果打造成今天的科网龙头。可是过去几部iPhone创意欠奉，反观同为科网股的亚马逊和Google，致力把人工智能（AI）分别改善网购付运的核心操作，以及应用到如何侦测乳癌、糖尿病的医疗护理上，寻找并建立另一盈利模式。

科网企业靠创新，若创新后劲不继，可能步传统行业渐走向日落西山。苹果是世界上市值最大的公司，但龙头地位可维持多久，iPhone 8将会揭晓。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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