港报社评：创科转型准备不足，港竞争力外强中乾--明报6月1日

香港经济表面风光，内里忧患重重，瑞士洛桑管理学院发表的《全球竞争力报告》，再度印证了这一点。表面看，香港蝉联全球竞争力排行榜第一，表现相当理想，可是观察细项评分，不难发现香港有外强中乾之势，创新科技发展滞后尤其令人担心。洛桑报告显示，香港明显未有做好迎接创科转型和竞争的准备，相比下新加坡则凭着优异创科表现，带动总体竞争力回升，重返排行榜三甲。香港若不加快步伐赶上创科发展新趋势，唯恐难逃长远竞争力下滑的厄运。

去年世界经济论坛发表的全球竞争力报告，香港排名下跌两级至第9位。今次洛桑学院表示香港竞争力仍是全球第一，或许可能令一些人自我感觉良好，然而近年国际智库不时发表各式竞争力排行报告，一个成熟的社会，没必要因为在某个排行榜独占鳌头而沾沾自喜，也没必要因为排名下跌数级而太过紧张。不过认真参详别人的观点分析，反思自己不足，永远不会嫌多。世界经济论坛与洛桑学院对香港竞争力的高低评价有异，惟不约而同指出香港创科发展明显落后。前者直指香港最大问题是创新能力不足，拖累竞争力下跌，创新科技继续成为香港表现最薄弱的环节。洛桑报告也指出，促进研究开发和创新企业精神、提高香港在全球价值链中的位置，是未来一年香港面临的其中一项主要挑战。

洛桑报告从四大指标入手分析，认为香港营商效率和政府财经管理效率皆名列第一，可是在「基建配套」和经济表现方面却明显逊色，分别排名20和11。经济表现评价受累，主因是香港物价和生活成本高企，楼价租金太疯癫；另外，政府财经管理效率之下的细项指标「社会支援框架」评分头20位不入，原因之一是坚尼系数相当差，反映贫富悬殊对香港竞争力的影响。至于「基建配套」的问题，则与香港创科发展滞后息息相关。

报告所谓的「基建配套」，不仅是交通运输等基建，还包括科学基建、科技基建等。香港科学基建排名只有24位，科技基建排名18位，反观新加坡前者排名12位，后者更居首位，清楚突显了香港创科基建配套不足的问题。若细看报告有关香港整体经济表现下滑最严重的15个项目，情况更令人忧虑，皆因香港在高科技出口比重、创立公司、科技合作、数码科技技能均出现下跌，令人关注香港高谈追上创科新趋势，会否「讲就天下无敌，做就有心无力」。

洛桑学院今年还首度发表《数码竞争力排名报告》，根据三大范畴（知识、科技、准备充分程度）合共9个主要指标，评估各经济体适应、探索和利用数码科技推动转型的能力，结论是新加坡排名冠绝全球，无论是知识和科技的评价均居首位，准备充足程度则排第6；9个主要指标方面，新加坡在人才、监管框架、科技框架和资讯科技融合方面均手执牛耳，反映新加坡做好迎接转型的准备。虽然香港数码竞争力排名第7，骤眼看成绩也不差，可是一看细项就发现，香港若非资本充裕、法律框架等底子好，拉高了评分，恐怕未必能有此排名。香港在准备充足度方面排名只得17，3个相关的主要指标，接受变化的态度尚可，惟商界转型灵活度和资讯科技融合方面明显堕后，排名不入廿大。具体细项方面，无论是企业创新力、科研开支总额等，表现均位处下游，反映香港并未做好准备迎接科技变革。

回归后，前特首董建华已提出发展创新科技，然而偏重地产和金融业却窒碍创科产业萌芽。董建华下台后，政府创科政策交了近10年白卷，既没配套又没充裕资金，自然未能培养和吸引创科人才，反观新加坡和深圳踏入新世纪才开始创科发展，结果后发先至，将香港远远抛离。新加坡政府一边为初创企业提供种子资金，栽培「独角兽」（估值突破10亿美元的初创公司），一边又致力推动大学科研产业化，投入大量资源推动研发。新加坡当局推出各式优惠政策吸引外地初创公司以新加坡为基地，最近又推出「中小企业数码化计划」，协助中小企了解并采用合适的数码科技，增加盈利、开发新市场和提高生产力，做法相当进取。

香港创科发展龟速，科研投入不足，政府对学术研发的资助占本地生产总值不足1%，远逊内地（2.5%）和新加坡（3%）等，政治斗争激烈亦拖慢了创科变革。近期特区政府提出税务优惠吸引本港及国内外创科企业、创科局设立基金协助中小企升级转型、候任特首林郑月娥考虑将部分财政盈余注入「研究基金」资助大学研究，方向均属正确，然而必须快马加鞭，不容再拖拖拉拉。

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