港报社评：割地之疑不足患，滥捕之忧却可议--信报7月26日

研究复研究前后九年，高铁「一地两检」方案终于在昨天揭盅，大致情况跟近日流出的消息没有显着分别，主要是在西九龙总站辟出部分范围以租赁形式列作「内地口岸区」，容许内地人员执行清关和检疫之类的内地法律。律政司司长袁国强联同运输及房屋局局长陈帆、保安局局长李家超召开记者会，宣布计划以「三步走」的程序完成「一地两检」的立法工作，配合明年第三季广深港高铁香港段的通车目标。

三步走的第一步是内地与香港达成合作安排，第二步是全国人大常委会通过决定批准并确认合作安排，第三步是两地各自进行本地立法，在香港即是向立法会提交立法建议。

袁国强主动就社会上对于「一地两检」的忧虑作出回应，他强调如今的建议不存在「割地」的元素或效果，「内地口岸区」并非业权的转移。其次，袁司长表示，高铁是跨境铁路，必然涉及通关程序，采用「一地两检」的目标是方便旅客，不会削弱港人权益，又说落实「一地两检」绝对不是中央指令，而是香港及内地双方同意，当中的法律问题可以用法律解决，希望外界不要过度政治化。

割地之疑，虽然引发不少讨论，但我们认为不足为患，因为纯粹以「版图面积」而言，香港从来是「多赚少赔」。以深圳湾为例，十年前设立「港方口岸区」，深圳划出一幅面积为四十一公顷之地域，归特区政府管辖，实施香港法律，岂不是等同于深圳「割地」予香港？再说落马洲河套区，深圳河出于治理需要而拉直弯位之后，一幅面积八十七公顷的土地变成在河之南面，管辖权到底属于深圳还是香港存在争拗，及至今年一月，香港和深圳签署《关于港深推进落马洲河套地区共同发展的合作备忘录》，确定香港法律适用于河套区。换言之，深圳又「割地」给香港。

如果「割地」说的是「割利」，西九总站少了若干范围划作「内地口岸区」，根本没有斤斤计较的必要。然而问题却是，「一地两检」令人忧虑的不是经济利益受损，而是香港人担心或面临被滥捕的危机，这是不得不正视的焦点所在。法律问题当然可以用法律解决，但信心问题并非法律能够解决得了，甚至内地人员「依法办事」将会进一步加深信任危机。

「一地两检」方案公布之后，泛民主派不出所料坚决反对，批评此举破坏「一国两制」。民主党立法会议员涂谨申形容为「荒谬中的荒谬」，他指香港立法会无权就准许内地执法人员在香港部分司法管辖区执法而立法，因这明显是违反《基本法》，技术上不可行。即使特区政府的三步走可以绕过《基本法》，相信泛民阵营仍然会反对到底，因为归根究柢，他们担忧的是香港人一旦进入「内地口岸区」，马上会失去香港法律的保护，港人认为无伤大雅的行为，例如公开宣读诺贝尔和平奖得主刘晓波的《零八宪章》，恐怕也会视作「寻衅滋事」而被捕，带往内地拘留。

由此可见，三步走最难走的一步是本地立法，民主派议员必定引用铜锣湾书店事件作为前车之监，千方百计狙击「一地两检」方案。特首林郑月娥昨日表示，本届政府施政方针是强调如何增加市民信任，过去数星期已展示诚意及新风格，希望社会大众及议员往后看到政府表现后会恢复信心。她说「一地两检」是相当复杂的议题，不期望顺风顺水，但会努力解说，释除公众疑虑。

没错，增加市民信任是「一地两检」的成败关键，要是滥捕之忧无法安抚，本地立法过程将会是另一番纠缠不清的对立争斗 。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘