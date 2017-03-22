港报社评：加价机制不变，港铁优惠纾民怨--经济日报3月22日

港铁向民意及政府让步，提早达成票价调整方案，每年加价幅度，在未来6年，特别减少0.6个百分点，港府纵已接受，恐市民仍有不满。此仅一时之计，港府需对问题作更长远之全盘检讨。

很多市民不满意港铁有大量盈余而不直接减车费，一直要求修订可加可减机制，坊间提出多个方案，其中包括像巴士的可加可减机制，需经行政会议同意；又例如要求车费更大程度跟港铁盈利挂鈎。但港铁不愿票价机制有大改动，遭股东否决，更不希望引入政治因素，令日后每年调价都横生枝节。

现在的方案，正是在这考虑下的折衷，既维持现行的票价调整机制公式，亦通过在未来6年每年额外扣减0.6个百分点，且为减阻力，再在今年「额外9折」。而每年至少6个月下调票价3%的直接优惠做法，亦不像过去如都会票等表面看似尚可，但因复杂又麻烦而实际受惠人数远少，可免被批评名不副实。

相信港铁今次只略纾民怨，在可预期的未来几年，港铁仍有机会每年加价，问题是服务有否相应提升。

港铁强调列车班次非常准时，没失误，在全球名列前茅，但这并不足够，因对市民来说，这只是铁路服务应有的基本服务水平。何况，若从用户亲身体验来看，即使车次准时，但经常非常挤迫，繁忙时间甚至要多等一至两班列车才能上车，体验是愈来愈差，票价则愈来愈贵。

港铁获政府政策优惠，既有以铁路为主的交通政策，令市民实际选择减少，如每当一条新支綫建成，便会有巴士、小巴路綫重整，变相让路予港铁；更有铁路沿綫上盖物业发展权的巨大补贴。故港铁绝非纯商业营运机构，不能以已经上市、有25%股权属小股东为由，以在商言商作挡箭牌，必须履行一定的社会责任。

如港铁管理层不能处理好平衡股东与社会责任，市民继续不满港铁服务及票价，港府便有需要作更全面的检讨，例如包括外间建议的调价要经行政会议同意；票价调整一定程度与港铁盈利挂鈎；又或像特首候选人林郑月娥建议的，利用港铁每年派给港府约40亿元股息，来补贴公共交通工具车资；以至是否检讨港铁的定位等。

新方案目前只能治标、换取时间，港府应进一步检讨，研究出港铁与市民的双赢方案。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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