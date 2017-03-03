港报社评：加息无碍美股，“特朗普牛市”可续？--经济日报3月3日

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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储局官员频放风本月加息，仍无阻道指突破21000点，因资金市将加息视作确认经济有力、吸引国际资金的利好因素。惟「特朗普牛市」能否持续，仍要受本月3个国内外政经因素考验。
离本月中储局议息会议愈近，美国储局官员口风愈鹰，最新是连鸽派的布纳雷德（Lael Brainard）亦表明短期内加息合理，令联邦基金期货合约显示3月加息机率已增至86%。惟泛滥资金主导的市场，将之视为利好消息。
一方面，市场认为今年纵加息3次，亦不过是共加0.75%，对愈益稳健的经济增长不会造成太大影响。事实上，不但以4.8%失业率计，美国已是全民就业，且1月非农业新增职位增加22.7万个。再加上特朗普新政带来投资急增的期望，国基组织（IMF）也调高美国今年经济增长至2.3%。资金市正以储局提前加息反映经济有力为由，推高股市。
另一方面，美股股值虽已不低，标普500市盈率是22倍，距过去爆煲的25至30倍却仍有一段距离。股神巴菲特日前更指在低息与企业盈利上升下，美股并无泡沫。
唱好声音更认为，美国经济增长提速在国际上是鹤立鸡群，复添加快加息步伐因素，国际资金将更流向美国，更利美股。故储局本月落实加息或令美股回吐，但底气仍在，「特朗普牛市」会再冲。
然而，情况未必如此一面倒，因「特朗普牛市」的存续，本月存在3个变数。首先，本月中储局议息，会后将公布是否调整今年加息次数的预测，若超出原估计的3次，或打击投资者对后市信心。
再者，市场虽看好特朗普因素，惟理想与现实并不一定一样，特朗普月内将公布其财政预算案，要交出具体的基建投资、减税以及财政平衡等措施，若受制于现实而远差于预期，又或要举债太多而难赢得国会包括共和党全面支持，那因特朗普因素而炒高的股市，便有相应调整的风险。
其三，本月15日亦是荷兰大选，已被视为法国大选的风向标，一旦民粹主义政党胜出，只会助长法国极右翼国民阵綫的气焰，令法国变天机会增加，欧盟崩解的风险亦随之上升，恐对环球股市不利，美股不一定能置身事外。
自特朗普当选，美股道指3个多月来已升逾2,800点，「特朗普牛市」能否持续下去，视乎市场乐观情绪会否因上述三关而逆转。
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。