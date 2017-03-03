港报社评：加息无碍美股，“特朗普牛市”可续？--经济日报3月3日

储局官员频放风本月加息，仍无阻道指突破21000点，因资金市将加息视作确认经济有力、吸引国际资金的利好因素。惟「特朗普牛市」能否持续，仍要受本月3个国内外政经因素考验。

离本月中储局议息会议愈近，美国储局官员口风愈鹰，最新是连鸽派的布纳雷德（Lael Brainard）亦表明短期内加息合理，令联邦基金期货合约显示3月加息机率已增至86%。惟泛滥资金主导的市场，将之视为利好消息。

一方面，市场认为今年纵加息3次，亦不过是共加0.75%，对愈益稳健的经济增长不会造成太大影响。事实上，不但以4.8%失业率计，美国已是全民就业，且1月非农业新增职位增加22.7万个。再加上特朗普新政带来投资急增的期望，国基组织（IMF）也调高美国今年经济增长至2.3%。资金市正以储局提前加息反映经济有力为由，推高股市。

另一方面，美股股值虽已不低，标普500市盈率是22倍，距过去爆煲的25至30倍却仍有一段距离。股神巴菲特日前更指在低息与企业盈利上升下，美股并无泡沫。

唱好声音更认为，美国经济增长提速在国际上是鹤立鸡群，复添加快加息步伐因素，国际资金将更流向美国，更利美股。故储局本月落实加息或令美股回吐，但底气仍在，「特朗普牛市」会再冲。

然而，情况未必如此一面倒，因「特朗普牛市」的存续，本月存在3个变数。首先，本月中储局议息，会后将公布是否调整今年加息次数的预测，若超出原估计的3次，或打击投资者对后市信心。

再者，市场虽看好特朗普因素，惟理想与现实并不一定一样，特朗普月内将公布其财政预算案，要交出具体的基建投资、减税以及财政平衡等措施，若受制于现实而远差于预期，又或要举债太多而难赢得国会包括共和党全面支持，那因特朗普因素而炒高的股市，便有相应调整的风险。

其三，本月15日亦是荷兰大选，已被视为法国大选的风向标，一旦民粹主义政党胜出，只会助长法国极右翼国民阵綫的气焰，令法国变天机会增加，欧盟崩解的风险亦随之上升，恐对环球股市不利，美股不一定能置身事外。

自特朗普当选，美股道指3个多月来已升逾2,800点，「特朗普牛市」能否持续下去，视乎市场乐观情绪会否因上述三关而逆转。

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