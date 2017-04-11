港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日

因应人口老化，财政司和按揭证券公司宣布，将推终身年金。若计划能如逆按揭般渐增市场参与供应，不失为安老的好尝试。

终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。

回报是否吸引呢？由于本港现时的年金产品较少，较难直接比较，但3%至4%的回报，已高于通胀。外界难免关注计划的财务可行性，虽说计划由按证公司包底，但按证公司由外滙基金全资拥有，若有困难会否终由外滙基金即变相由港府包底呢？

此要看明年中推出的年金计划，最终定出的年金率的高低。太低固难吸引长者参与，太高则政府财务稳健有虞。

然而，港府推出年金的努力则值得鼓励。此因人口老化趋势愈来愈明显，2011年全港有近95万（13.4%）65岁或以上长者，到2015却增至112万人（15.4%），预计两年后会增至19%。这批长者中不乏低收入、缺乏资产，固需港府支援，薄有资产的中产长者，即使有物业，也不能轻言变卖套现。

就像当年按证公司首推逆按揭，旨在帮助中产长者将资产活化，变成现金流，作为晚年生活费。随着逆按揭日渐被市民接受，商界觉得逆按揭有利可赚，开始多私人机构参与提供逆按揭服务，助有资产的长者套现。

现在按证公司推出终身年金计划，犹如让打工仔退休后领取了一笔强积金，如何处理以应付来日方长的退休生活，亦是问题，尤其对一直营营役役、不大懂投资的一群，年金可为他们提供一个不俗的稳定回报选择。关键是按证公司的年金计划，能否开启一个不靠政府补贴、可自负盈亏的新市场。

本港坊间目前也有保险年金产品，惟尚不普及，若随着按证公司推出终身年金，可望起刺激作用，若反应良好，更多商界加入为长者提供类似服务，那既可助减低政府未来安老的财务负担，亦有利长者安享晚年。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘