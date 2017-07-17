港报社评：勿让教育拨款沦为抗争牺牲品--信报7月17日

特首林郑月娥一力催生的教育新资源拨款，本来估计可赶在立法会暑假休会前以「历史性最高速度」通过，为她施政打响漂亮头炮，然而竟碰上去周五高等法院原讼庭法官区庆祥颁下判词，裁定四名立法会议员宣誓无效，议席被取消（简称DQ），随即节外生枝。负责审议拨款的立法会财务委员会连续两日由于DQ案引发争执而腰斩，仅余本月十九日周三的八个小时会议，三十六亿元拨款能否在休会前过关顿成悬念。与此同时，排在教育拨款之后的议程亦受牵连，包括医疗项目和骨灰龛位等等民生事宜。

四名被取消资格的议员分别是梁国雄、罗冠聪、刘小丽和姚松炎，全部属于非建制派，若把去年十一月被褫夺议员席位的梁颂恒和游蕙祯计算在内，非建制派先后共失去了六个议席。根据法官判词，各人在宣誓过程「加料」或「变调」的行为不符《基本法》及《宣誓及声明条例》，所以裁定宣誓无效。诚然，此事造成重大冲击，改变议会政治生态，俨然将十多万张选票作废，泛民阵营极度不满绝对可以理解，问题是DQ案应该影响到财委会审议教育拨款吗？当中的利害得失必须认真思考。

平心而论，DQ案不管判决结果怎样，跟现届林郑月娥政府基本上没有什么关系。首先，针对宣誓风波挑战四人议员资格的是上届梁振英政府透过律政司提出司法覆核；其次，香港奉行司法独立，法官判决不受任何人干预，新特首在此案中没有角色。唯一可以斟酌的是，林郑在司法覆核提出之时位居政务司司长，但律政司不属其辖下，且覆核决定具法理基础，当时的她无论赞成抑或反对兴讼，似乎无关宏旨。也许是为了安抚人心吧，现在的林郑以行政长官身份表示，本届政府没有任何向立法会开战的意图和计划，亦没考虑再针对其他议员进行司法覆核。

既然DQ案跟林郑无关，那么泛民纵使不满，也不该将情绪发泄在由她催生的增加教育资源拨款之上，应该以事论事继续如常地履行职务，争取在休会之前通过。教育局局长杨润雄表示，若然拨款议案未能及时获得通过，相关措施无法赶及九月新学年落实。此外，教协会长冯伟华昨日向全体立法会议员发信，指出新增的三十六亿元拨款对教育界、学生及家长影响深远，恳请议员尽早通过拨款，让合资格学生就读自资学士学位课程每人每年获三万元资助，特殊学校支援津贴亦得以受惠。

据说，泛民尚未决定在周三的财委会采取什么策略，但共识是要共同进退，又期望林郑除了不再入禀撤销议员资格之外，亦要在讼费及补选的安排方面显示希望改善行政立法关系。

泛民如何与政府博弈，相信市民大多抱着观望态度，法律上可以上诉，政治上可以谈判，但博弈过程最好不要「沙尘滚滚、杀错良民」，教育拨款本来是不怎么具争议性的民生事宜，要是化作讨价还价的政治筹码，一旦谈不拢即殃及莘莘学子和合约教师之福祉，恐怕此举不可能受欢迎。教育界议员叶建源由始至终赞成拨款，他声称会继续游说泛民议员，其意见肯定值得参考。

上帝的归上帝，凯撒的归凯撒，DQ案的而且确震撼政坛，但处理此事不该与教育拨款混为一谈，否则徒然使民主派在观感上被扣分。至于如何处理，是否因应个别意见来个所谓「全体总辞」，留待泛民仔细研究。当然，总辞不是聪明之举，因为所有泛民议员辞职的客观效果并非瘫痪议会，而是让仍然占据半数以上的建制派继续开会，反而开会过程将会毫无阻力。更何况，总辞意味着二十多名泛民议员与现届政府全面决裂，在林郑不断释出善意修补撕裂的当下，有必要吗？

总而言之，财委会应该以事论事，不要容许惠及众人的教育拨款及重要民生议题在政治抗争之下沦为牺牲品。（完）

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