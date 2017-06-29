港报社评：北望抓好机遇，国际化巩港优势--经济日报6月29日

香港在全国经济竞争力再落后深圳，参与一带一路和粤港澳大湾区是提振经济契机，港府与业界须释除部分港人过分侧重意识形态的疑虑，开导市民积极参与，并藉机强化国际优势。

一带一路和大湾区是中央积极推动的两大国策，前者是中央参与国际合作的新平台，后者是促进珠江三角洲2区9城市经济融合的最新关键部署。香港有国际领先水平金融与专业服务优势，香港参与利人利己，对两大国策的推进能起积极作用。

中央对港在两项国策上寄予厚望，积极鼓励香港参与，港府也高调推动，但民间热度可以积极加温，当中部分港人有两项关注点。其一，内地重大政策都是由上而下，从宏观战略制定计划，有中央政府大力推行，成效显着；但香港一向是市场为主导，担心过程中规划成分过高，是否能行之有效。其二，是担心在经济融合过程中，变得过分倚赖内地经济，而减低国际化的多元发展力量。

倘民间仍未全盘积极参与，香港要发挥独特功能势将事倍功半；要扭转形势，中央和港府都可更积极推动。例如中央方面，可举行粤港澳三地广泛谘询，让本港公众和专业人士，就如何参与一带一路和大湾区发表意见，出谋献策，吸纳业界民间的智慧。

至于港府，一来可阐述清楚，香港应如何发挥本身的优势，怎样因势利导，促成多赢局面。如在一带一路方面，香港仍未对所有沿綫国家熟悉，也不必要因是国策，就盲目地向所有沿綫国家投入，而是根据已有的网络发展与开拓机会，配合国策的推动力量，选取侧重甚至补漏，真正做到利国利港，以致能让更多市民分享利益。

另一方面，港府亦可具体说明，香港如何透过大湾区合作提升区域竞争力，开拓国际市场，事实上一带一路涉及66个国家44亿人口，正是国际市场的一个重大而潜力的一部分，香港从北望契机作基础，与国家力量结合，开创国际新机遇。而个中香港要发挥的优势，正包括国际水平的优质专业服务、灵活的市务推广策略，以至法治等核心价值。

一个具体例子，可以是创新科技。香港有国际级的大学科研、包括知识产权的法治等，可与深圳有全国科研人才、生产基地等作优势互补，合作开拓全国以至全球市场。

就部分香港市民对一带一路与大湾区的期待与关注，港府与业界可以积极具体地说之以理以利，凝聚各界支持，自然事半功倍。（完）

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