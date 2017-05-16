港报社评：北韩玩火欠对话，且看狂人怎对决--信报5月16日

北韩又射导弹，而且可以搭载核弹头，挑衅意味是一以贯之的，不过这次更加令人瞩目，主要原因是北韩的导弹技术似乎再上一层楼，差不多达到洲际弹道导弹的水平。因此，北韩官方朝中社口气极大地出言恫吓，该国已经可以直接打击美国本土与太平洋美军基地，美国倘若再轻举妄动，将遭受「史上最惨重的战祸」。

北韩试射的新式导弹名为火星－12型，前日清晨五时半在该国西岸近中国边境的平安北道龟城发射，落入朝鲜半岛与日本之间的海域，击中七百八十七公里外的目标区，飞行高度超过二千公里，也克服了重返大气层的操控瓶颈，拥有携带核弹头的能力。火星－12型这次试射用的是接近仰角九十度，专家认为，若采取正常角度发射，五千公里的射程可涵盖阿拉斯加、夏威夷和关岛，再给北韩一年时间的话，美国最担心的「核弹头洲际弹道导弹」恐怕将成为北韩的标准军备。

试射导弹一方面显示北韩的先军政治平添一层「进击的巨人」似的虬结肌肉，另一方面在时机的选择上反映领导人金正恩愈来愈肆无忌惮，不把邻国、敌国甚至盟国放在眼内。

试射的时机，首先是南韩新总统文在寅入主青瓦台才四天，金正恩悍然再摆出挑衅姿态，用意毫无疑问是示威。文在寅于竞选时表明，不排除跟北韩展开对话，寻求两韩经济合作，先决条件是对方停止军事挑衅行动，否则将会加紧制裁。对于这位立场相对温和的新总统，火星－12型一下子冲上云霄，意味着金正恩不卖账。在可见的未来，两韩透过对话尝试缓和紧张气氛的机会甚微。得悉北韩试射导弹之后，文在寅随即召开国家安全保障会议，指示军方加快建构南韩型导弹防御系统（Korea Air and Missile Defense），并且警告说将联同美国采取惩戒措施。

北韩又射导弹的另一个时机是北京正在举行一带一路高峰论坛，中国国家主席习近平以东道主身份接待包括来自一百三十多个国家和国际组织的二十九位元首和政府首脑，以及一千五百多位政要商贾；北韩也有代表为座上客。习近平致辞时表示，期望会议能达致推动互利共赢，明确一带一路参与国的合作方向，协调对接发展战略的成果。他亦强调，不能画地为牢，不搞排他性安排，反对保护主义，要加强政策协调，不搞以邻为壑。就在这个堪称中共建政以来最大规模外交盛典的论坛展开之际，金正恩以横空导弹「赠庆」，岂不是明剃老大哥北京眼眉？

作为传统盟友的中国控制不了北韩，早已是公开的秘密，两国关系恶化最近更加白热化。前不久，朝中社发表文章〈不要再做乱砍朝中关系支柱的贸然言行〉，以罕见的严厉语气痛批中国「被美国高调的威胁恐吓与轰隆的战争机械动音吓坏了」，诡称反对北韩发展核武与导弹是中美两国的共同利益，严重侵害北韩的权利和尊严，形容为「极为霸道的大国主义逻辑」。朝中社警告，中国不要再考验北韩的忍耐界限，现在乱砍朝中关系支柱的危险妄动，可能带来严重后果。

北韩敢于对中国不留情面，也许跟平壤大幅减少对北京的能源依赖有关，北韩自二○一一年开始从俄罗斯进口原油，所以不必再事无大小皆看北京颜面。问题是，俄罗斯是北韩可以倚仗的靠山吗？看来，美国总统特朗普有意挑拨离间，他敦促加强制裁北韩之余，还将导弹威胁扯上俄罗斯，指出导弹落点在海参崴以南，「无法想像俄罗斯会高兴」。

针对朝鲜半岛核危机的六方会谈已经停摆十年，如今态势，复会无望。北韩一意孤行继续玩火，要是各国失去和平对话的基础，剩下来就看美国与北韩一老一嫩两位狂人元首怎样对决。（完）

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