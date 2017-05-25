港报社评：医委会改革再上路，业界勿再砌辞反对--明报5月25日

医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。

近月本港闹出医疗风波，先有医生涉嫌疏忽「开漏药」导致病人邓桂思肝衰竭，病人女儿批评院方迟迟未有交代，令家属蒙在鼓里，接着又有肾衰竭病人洗血时被刺穿动脉，家属质疑是医疗失误，更指有医生态度恶劣，以「六合彩咁难都有人中啦」形容事件。有个案与邓桂思雷同的病人家属也控诉，弟弟9年前亦是因为开漏药最终肝衰竭死亡，事后他们投诉主诊医生，惟医委会最终裁定「专业失德」不成立。业界也许有着各种「专业」理由，为涉事医生辩护，甚或归咎一切都是制度的错，然而无可否认的是，医疗风波一再发生，已损害了市民对医生专业的信任，令医委会改革更形迫切。

医委会负有规管执业医生的职责，有权决定业界重要事务，诸如医生行为守则、控制外来医生资格及人数，以及处理投诉个案等，可是医委会透明度不足，处理投诉缓慢，业外委员比例偏低，变相由执业医生把持，惹来「自己人查自己人」、「维护医生利益先于公众利益」等质疑。医委会必须落实改革提高问责性，加快处理投诉个案速度，才能取信于普罗大众，否则「医医相卫」的质疑永远无法止息。

去年政府提出医委会改革方案，建议增加4名业外委员，加强保障病人权益，未料惹来医生组织反对，质疑业外委员由特首委任是「包藏祸心」，渲染阴谋论和中港矛盾，扬言特首企图「操控医委会」，为日后大量引入内地医生铺路，极尽危言耸听之能事，令医委会改革政治化，时任立法会医学界议员梁家骝则在议会内全力「拉布」，最终令草案未能在会期内通过。今次政府卷土重来，事前做了不少工夫，包括设立三方平台，与医学界、病人组织及立法会议员代表探讨改革方向，尽力就新方案寻求共识。此外，政府也回应了医生组织的要求，设法释除「政府干预医委会」的疑虑。

根据新方案，医委会委员由28人增至32人，业外委员占25%，新增的4名业外委员都不需特首委任，当中3人由病人组织选举产生，另一人由消委会直接提名；至于医学专科学院两席亦不再由特首委任，改由医专选举产生。改动后，委任委员将减至12人，选举产生委员则增至20人，所谓「特首企图操控医委会」之说已难再成立。另外，医委会亦不再负责投诉和纪律研讯会议，改由研讯小组召开，审裁员将由14名增至最多140名，加快处理积压个案。审裁员的医生与业外人士比例，虽由之前的5比2降至4比3，惟大多数成员仍然是医生，反映政府已顾及医生业界的立场，未有采纳三方平台一些非医生成员的意见。

然而遗憾的是，仍然有业界组织和医生质疑新方案。梁家骝认为，政府增加审裁顾问，医委会已可加快处理投诉，毋须增加业外委员。有人高举「民主」旗帜，认为只有7名医生代表由直选产生，比例偏低，如果政府不让步，不排除静坐抗议；有人关注医学专科学院手上两席的选举方式自订，未必开放给全港医生直选；有人则主张把卫生署及医管局其中两席改为直选。

医委会合共有14名执业医生代表，当中7名直选，另外7名则由医学会会董以小圈子选举方式产生。业界这边厢如此着紧增加医委会「民主成分」，另一边厢却坚持毋须改变医学会7席产生办法，令人莫名其妙。医学会辩称，他们是全港最大的民间医生组织，任何注册医生均可成为会员，所有会员均有同等的提名权、被提名权和投票权选出会董会成员，所以医学会7席的产生办法符合民主选举方法，云云。不过有医学会会董却曾撰文直言，尽管每位会员都有提名权及被提名权，不过实际运作上，一个完全与会董会不相关的会员，相对其他由会董会提名的候选人，当选机会较低。如此选举是否民主，市民心中有数。

根据新方案，经由直选及间选产生的执业医生代表共有14名，比起公营医疗机构10名代表和非业界8名委员数目均要多。理论上，执业医生代表再多两席，就可继续稳占医委会半数席位，紧握话事权，确保执业医生既得利益不会受损。可是医委会并非执业医生的俱乐部，而是负责规管业界、维护公众利益的组织。改革医委会加强问责性和公信力，符合公众利益，医生业界不应出于一己之私，砌辞阻挠。

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