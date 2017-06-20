港报社评：医护人手捉襟见肘，保护主义碍解困局--明报6月20日

本周起公立医院急症室收费正式调高，盼令部分病人转往私家诊所或普通科门诊求医，纾缓急症室压力，成效如何仍待观察。当前本港医疗系统一大死结，是医护人手不足，无论是急症室、普通科门诊乃至专科服务，市民轮候时间都愈来愈长。上周政府发表报告，推算2030年全港多个医疗专业将闹人手荒，莫说提升服务质素，连维持目前水平也有困难。当局有责任加紧培训医护人才，更有效率地调拨人手资源，不过医生业界亦应承认人手不足的事实，勿因自我保护心态，反对引入更多合资格海外医生以应付中短期需要。

医管局总裁梁栢贤称，公立医院星期日实施新收费后，急症室整体求诊率比过去两星期的周日少了7%，惟伊利沙伯医院和威尔斯亲王医院的急症室轮候时间仍然一度超过8小时。食卫局长高永文表示，加价是否可以收到预期效果，令非紧急病人减少到急症室求诊，还需更多时间观察。本港公立医院人手不足，急症室、内科、儿科及妇科是「重灾区」，当局采取需求管理措施，希望将非急症病人引导往普通科门诊等部门，做法可以理解，然而目前普通科门诊服务同样面对人手不足的问题，门诊预约经常爆满；私家门诊收费相对昂贵，对基层市民来说负担沉重。随着人口老化，市民对医疗服务需求与日俱增，当局要釜底抽薪，长远来说必须大幅增加医护人手。

上周政府发表《医护人力规划和专业发展策略检讨》研究报告，假设现有服务模式不变，到了2030年，13个医疗专业将有10个面临人手短缺，全港公私营医疗系统的医生短缺将逾千人，普通科护士和物理治疗师也分别短缺1669人和933人，监于全港九成住院服务和三成基层医疗服务是由公营医疗系统提供，当局应优先解决医管局人手短缺情况。综观各界对报告的反应，虽然不乏批评之声，但是大多数持份者认同本港医护人手严重不足，必须改善。例如物理治疗师组织认为，报告仍然严重低估了人手短缺，又无制订病人与物理治疗师的比例，担心影响服务质素；护理业界亦指出，公立医院的护士病人比例为1：10至1﹕12，远低于国际水平的1：4至1﹕6，报告并未真确反映人力需求，有关人手不足的估算，仍然远低于病人的实际需要。

然而医生业界代表却大唱反调，扬言报告「夸大」了医生人手短缺问题，未有「对症下药」，云云。他们坚称，现时医生人手问题是「不患寡而患不均」，当局调配人力资源无方，导致公立医院一些部门人手紧张，此外报告亦低估私营市场承受能力，建议将部分公营医疗系统病人分流予私家医生跟进。善用现有医疗资源发挥更高效率，当然不会有人反对，可是本港医护人手不足，乃是铁一般的事实。今年初天水围医院正式启用，惟因人手不足，初期只能提供3个专科门诊，直到3月中急症室才开始提供8小时有限服务，何时能够实现24小时服务，仍是未知之数。当局坦言没有足够人手，现在勉强增加服务时间，并非最好安排。巧妇难为无米之炊，医生人手严重短缺，就算人手调配再灵活，也没可能解决十个茶煲七个盖的问题。

两个多月前立法会财委会举行会议，多位议员都关注医生人手不足，令服务轮候时间不断延长。港大医学院院长梁卓伟表示，就算如何不同意今次研究报告的解读，都不能说香港有充裕的医生人手。梁卓伟的说法无疑是一记当头棒喝，提醒医生业界人士不能罔顾事实、不顾曲直。近年政府一边投入更多资源兴建医院，一边增加医科学额，惟报告显示新血仍不足够，况且医科生由入读本地大学至完成专科培训需时13年，就算即时大增学额，远水亦难救近火。当局为了纾缓中短期人手压力，除了挽留退休医生，确应积极考虑增加引入合资格海外医生。

不少国家如新加坡、加拿大、英国和澳洲等为了应付医生不足，都向海外医生招手，然而本港却面对相当大的保护主义阻力。一些业界代表极度抗拒外国毕业医科生来港执业，就连负笈海外的港人子弟也未能幸免。近年医委会虽然将海外毕业医生来港执业的考试，由每年一次增加至两次，然而次数仍嫌太少，有必要显着增加。有业界人士渲染，倘若大开中门增聘外来医生，可能存在良莠不齐问题。然而增聘海外医生并不等于要降低来港执业门槛，优先容让负笈海外的港人医科毕业生回港执业，更是合情合理。香港回归前，英联邦国家医生毋须通过考试便可在香港执业，社会舆论并没有怀疑他们的质素。业界组织不应出于自我保护心态，妨碍解决医生人手不足的问题。（完）

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