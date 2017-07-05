港报社评：医生人手不足，非草率大意藉口--明报7月5日

联合医院开漏药给病人邓桂思，导致她急性肝衰竭两度换肝，医管局发表调查报告交代事故成因，专家小组认为涉事两名医生「警觉度不足」，代表局方向公众道歉，惟报告并未提及会否惩处涉事医生，又认为事故不涉隐瞒掩饰，只是「沟通不足」。报告予人的观感是给医生失职犯错开脱，多于追究责任；市民也不会接受以「医生人手不足」作为所有医疗失误的「百搭」理由。两名涉事医生明显有专业失德之嫌，医管局若不追究责任，实难服众。此外，当局亦应认真检讨前线医生是否存在草率大意的文化，未有将病人安全与风险放在第一位。

调查报告指出，涉事两名肾科医生肯定知悉病人邓桂思是乙肝病毒带菌者，因为他们的电脑都曾弹出提示画面，两人填写的诊症医疗纪录也有写上乙肝病历，况且他们处理同类病人均有处方抗病毒药物。换言之，今次事故无关电脑系统疏漏，两人并非缺乏相关专业知识，亦非不知道邓桂思有乙肝纪录，而是开药严重疏忽。负责报告的陈德茂教授亦承认，医生为病人诊症，对病人的责任最重，电脑提示系统只是辅助。两名涉事医生对于邓桂思肝衰竭，明显有不可推卸的责任。

专责小组表示，涉事两名医生在两次门诊都花了大约12分钟，与平时内科医生用于个别病人时间相若，诊治时间并非特别短，足证「赶时间」并非失误关键。专责小组认为，今次事故「最主要原因」是医生警觉性不足，惟报告同时又称，前线医生由于工作繁忙，可能养成了机械化习惯，但求尽快完成每名病人诊症过程，导致警觉性减低，未有充分考虑病人临牀情况，建议医管局解决人手不足问题。前线医生存在草率大意文化，影响了警觉性，必须正视，然而将情况归咎于人手不足，难免令人觉得是帮医生失职犯错找藉口。

本地医生人手短缺是不争事实。政府早前发表的医护人力研究报告估计，2030年全港医生短缺逾千人，只有一些抱着保护主义心态的医生业界代表，才会扬言人手短缺问题被「夸大」，反对引入更多外地医生。然而医生最基本的责任，是给病人处方适当药物，不能以工作繁重作为草率大意的藉口。草率马虎是心态问题，与工作量并无必然因果关系，将草率大意文化归咎于人手不足，潜台词犹如在说除非能够解决人手问题，否则这种文化的存在也是理所当然和难以扭转。普罗市民都不会接受这种「马虎有理」的观点。医管局必须处理医生不足问题，可是要扭转草率大意文化，还须从匡正心态着手。陈德茂表示，院方需要加强医护人员的教育培训，「将病人安全与风险放在首位」，才是真正关键所在。

涉及「开漏药」的两名医生，目前仍在联合医院上班，到底医管局会否转交医委会跟进，处分两名涉事医生，迄今仍不清楚。专责小组仅称，医管局有「人事机制」处理，又强调委员会的职责，只是分析今次事故的成因并提出建议，评定员工表现「另有机制」。医生工作是为病人提供专业服务，惩处机制是为了确保服务质素。小组成员声言，医管局成立专责小组调查今次事故成因，是要显示「高透明度」、「对公众有问责精神」，既然小组认为涉事两名医生处方药物「警觉度不足」，医管局和联合医院就有责任尽快将个案转交医委会跟进，研究有否涉及专业失德，否则公众只会觉得医管局是在包庇涉事医生，「医医相卫」，全无问责精神可言。

4月初邓桂思急性肝衰竭入院，联合和玛丽医院的主诊医生很快已知悉开漏药，惟联合医院行政总监直到4月20日才知道事件，翌日通报医管局，比起内科部门主管知悉事件，迟了超过两星期；玛丽医生发现开漏药后，亦未尽早联络联合医院，又或透过「早期事故通报系统」通报事故。可是调查报告认为，看不到任何证据有人想隐瞒或掩饰，问题只是医院内部「沟通不足」，以及「员工对医疗事故的敏感度不足」，意即所有延误纯属「阴差阳错」。资深医生对于什么是医疗事故，应有充足专业能力判断，敏感度不足之说，实在有欠说服力。

专责小组提出8项建议，希望改善医管局与各医院的通报机制，包括厘清重要风险事件定义等，然而并未对症下药，针对延误通报制订罚则。医管局一直辩称，通报机制精神是鼓励分享经验教训，目标是「向前看」而非追究责任，引入处罚流于消极，云云。不过专责小组成员承认，过去10年有不少医疗事故并未按规定在24小时内向管理层通报，原因包括前线同事担心通报事故会引来法律后果。不设惩处机制，形同纵容逃避责任的侥幸心理。医管局必须保证通报机制并非形同虚设，引入延误通报罚则有其必要。

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