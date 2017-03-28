港报社评：占中三子求仁得仁，信任司法勿政治化--明报3月28日

2014年占领运动3名发起人戴耀廷、陈健民和朱耀明，连同立法会议员陈淑庄和邵家臻等6人，遭警方拘捕，控以串谋公众妨扰、煽惑他人公众妨扰等罪名。有被告形容是「秋后算帐」，是候任特首林郑月娥的「下马威」，云云。当局今次提出起诉，适逢林太当选翌日，时机或令她有点尴尬，然而占领运动事隔逾两年，无论是围绕示威者还是警员的违法案件，早晚总要有个了结，当年多名占领运动核心骨干亦表明，为了民主运动理想，不惜公民抗命以身试法，愿意承担法律责任，现在落案起诉，与其说是「清算」，不如说是求仁得仁，将现届政府的作为算到候任特首头上，逻辑更是奇怪，背后反映的问题值得深思。

占领运动突显了香港社会的撕裂，尽管距今超过两年，不少人心里仍然留着一条刺，总觉得自己眼中的司法公义未获伸张。支持占领人士认为七警判囚是「迟来的公义」，亦不满当局仍未检控涉嫌打人的退休警司朱经纬；反占中人士则不满政府迟迟未检控占领运动核心人物，让他们「逍遥法外」。昨天「占中三子」终被落案检控，反占中人士也许觉得来得太迟，不过就像七警案一样，各界应当抱着平常心，信任本港司法制度，等待司法部门一一处理涉及占领运动的案件。有被告形容今次起诉「离谱」，反映政府「无论如何都想起诉他们」，然而占领运动核心人士应当早有心理预备面临检控，如斯说法，反而令人百思不得其解。

今次当局检控「占中三子」和另外6人，有两点特别惹人关注，一是检控罪名，一是起诉时机。「占中三子」之一陈健民表示，他们之前已曾自首，承认参与非法集会，履行公民抗命的承诺，未想过当局会以公众妨扰罪起诉，质疑政府想方设法以新方式控告他们。立法会议员陈淑庄则称，当局引用普通法就公众妨扰罪提出刑事检控，最高刑罚是7年。如果一名议员判囚一个月以上，就有可能失去议员资格。政府是否刻意引用刁钻重罪控告「占中三子」等人，外界不得而知，然而证诸近期多宗敏感案件，各界应对司法公正有信心。根据过去案例，假如律政司认为案中涉及的扰乱行为，对公众生命或利益造成威胁危害，便可采用这种方式提控。如果控方今次真的是胡乱罗织罪状，法庭自然会因为理据不足而判处被告无罪。现阶段炒作「重罪检控背后有政治阴谋」，将事情由法律层面推至政治层面上操作，反而有可能予人「制造舆论」之感。

香港社会撕裂谁是祸首，言人人殊，惟无可否认的是，占领运动确是一个分水岭。林郑月娥当选后强调致力修补撕裂，翌日律政司即对9名占领者展开刑事检控，客观效果是再度触碰社会撕裂的伤口，时机不利林太营造团结气氛，反映修补撕裂路途维艰。可是部分被告即时将起诉一事扯上林太当选，甚至说成是「下马威」，未免过于穿凿附会。有被告质疑，今次检控「计划周详，亦是心思缜密地决定来贺林郑月娥当选」；有被告则针对林太提出修补撕裂，声言「原来和解的方法就是清洗」。无凭无据硬将现届政府的检控决定，算到新特首头上，背后其实反映了两个问题：若是有意为之，其实就是典型的后真相政治操作，实际效果是加强泛民支持者对林太是「撕裂2.0」的观感；若非刻意为之，则反映凡事政治化、敌我不两立的斗争心态，已完全主导了脑袋。不管是前者还是后者，皆不利修补社会撕裂。

昨天律政司回覆传媒查询时强调，不应将刑事检控政治化，至于有人怀疑今次行动是林太指示，更是绝对与事实不符，当局提出刑事检控前不会事先知会行政部门，遑论未有正式官职在身的林太。9名被告之一李永达亦坦言，选举翌日警方即采取拘捕行动，公众印象难免会差一些，惟不认为检控决定与林太有关。律政司的说法可谓斩钉截铁，可是当今香港社会气氛高度政治化，信者恒信不信者恒不信，恐怕仍有一些人会对政治阴谋论情有独锺，令后真相政治操作有机可乘。

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