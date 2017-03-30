港报社评：双向而行收窄分歧，民主派应加入政府--明报3月30日

候任行政长官林郑月娥表示，筹组管治团队原则是广纳贤能不论派别，政治光谱上不同位置人士，包括民主派背景的人才，都会在考虑之列，盼望外界给予鼓励和空间。修补社会撕裂需要双向而行，林太应以最大诚意邀请民主派人才加入新班子，以行动证明延揽背后绝无「招降纳叛」又或「统战」之意，而是真心希望加强合作，释除疑虑戒心，至于民主派亦应该积极考虑加入，在不懈追求民主的同时，参与管治工作改善民生，为打破当前香港困局，走出重要一步。

林太希望邀请政治光谱不同位置人士加入管治团队，心中是否已有人选腹稿，外界不得而知，不过香港要走出当前政治二元对立局面，确实有需要摒弃成见，寻求跨党派合作。新特首若能起用政策理念相近的民主派人士，可以成为双方建立合作关系的「起点」。众所周知，现届政府起用了张炳良和陆恭蕙这两位泛民背景人士，然而由于两人只是以「个人身分」加入政府，政党背景早已淡出，加上特首梁振英的施政作风，无法取信于非建制派人士，导致政府徒有泛民前成员，却未能扮演「桥梁」角色。汲取现届政府施政举步维艰的教训，今届特首选举几位参选人均强调跨党派合作，例如叶刘淑仪就主张以执政联盟方式，委任民主派人士加入政府架构，包括司局长或行政会议。林太亦说过，有意参考2001年刘慧卿牵头组成「八党联盟」的合作方式，抽取政纲中较大机会获得跨党派支持的政策，让议员先行讨论得出共识，尽快落实政策。

由于行政会议采取集体负责制，强调保密原则，要泛民政党成员答允加入，并不容易。不过新特首若能大胆起用民主派内有能之士，担任问责官员职位，发挥「桥梁」作用，让泛民党派可以直接参与政策制订，对改善行政立法关系，提高施政效率，会带来莫大裨益。监于政府与非建制派互信不足，泛民中人对于获邀加入政府，可能满腹狐疑，既担心是统战伎俩，亦担心一旦答应会惹来支持者反弹。对此，无论是林太还是泛民人士，都需要拿出从政者应有的担当和勇气。

林太必须以具体承诺说服泛民，许以问责官员大任，不是为了招降纳叛，拉一派打一派，而是因为大家在一些经济民生政策有共通点，可以并肩同行。至于泛民人士亦应调整思维，尝试将政治诉求与民生事务切割处理，一边坚持争取民主，一边跟政府展开策略性的合作，既可以是加入政治谘询架构，也可以是担任政治任命官员。有资深民主派人士曾表示，除非有全面民主选举，否则不会加入政府，然而政党存在的目的，就是争取落实政策主张；追求民主当然是一大目标，惟不等于是全部。真正有魄力的政治人物，应当是领导群众，而不是被激进声音牵着鼻子走，倘若加入政府后，真的觉得沦为政治花瓶，大可辞职明志。只要坚守原则信念，「投诚」一类质疑自然不攻自破。

近年香港陷入死胡同，中央与民主派在政改问题各不相让，令特首只能继续透过小圈子选举产生，认受性不足削弱了特区政府管治能力，而管治表现欠佳又倒过来蚕食政府的认受性，形成恶性循环。际此形势，民主派容易堕入一种危险的斗争思维，就是为求进一步打击政府认受性，千方百计妨碍当局施政改善民生。这种策略，对激化民怨争取政治抗争本钱虽有帮助，代价却是牺牲社会整体福祉，绝不可取。要打破目前香港的困局，无论是特区政府、泛民还是中央，都要有所调整，放弃「敌我不两立」的心态。泛民应当将民主与民生问题切割，特区政府则应积极争取民主派人士加入政府，参与民生政策制订，提升管治质素。中央方面亦应信赖新特首用人的眼光。

冰封三尺非一日之寒，要特区政府、泛民和中央一下子搁下互不信任和猜疑，并不容易，然而香港社会上下都希望修补撕裂，就算事情再困难，也不应轻言放弃。重建团结和谐，必须各方配合。

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