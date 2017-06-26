港报社评：取消对冲仅抛砖，怎样引玉看林郑--信报6月26日

取消强积金对冲机制是特首梁振英五年前的竞选承诺之一，他在五年任期届满前的终极末段促使行政会议通过「划线方案」，务求十年内逐步取消，最主要的动机毫无疑问是交功课，以此证明他没有食言，好为其政绩清单添上一笔「兑现承诺」。却可惜，这一份期末作业很大机会被评为「零分重作」，而推倒重来的责任却落在七月一日就职的下届特首林郑月娥肩上。

取消对冲的划线方案在梁振英口中是「迎难而上」，他昨日赴京出席香港回归二十年成就展开幕礼之前，还相当自豪地表示，有关方案经过长时间与工会及工商界讨论，不止影响一般劳工界及劳资关系，而是影响全港三百多万打工仔，虽然困难但仍应该做，以解决这个困扰香港二十年的问题。然而，与其说是「迎难而上」，不如说是「勉为其难」，因为这个方案十分勉强，客观效果是两边不讨好，恰似猪八戒照镜，里外不是人。莫说劳资双方皆不接受，连行政会议成员之间亦传出意见不合的消息，反映有关方案彻头彻尾缺乏共识，很可能只是考虑过「一男子因素」而仓卒拍板的决定。

根据这个跟今年初《施政报告》所述建议完全一样的方案，计算遣散费或长期服务金的比例由现时三分之二降至二分之一，并提供七十九亿元十年递减式资助雇主，藉此换取逐步取消对冲机制。劳方反对的理由是不满遣散费或长期服务金少了一大截，资方反对的理由则是取消对冲违反强积金的设计原意，令他们增加经营成本。

既然劳资双方皆不满，勉强推出方案有何意义？梁振英讲得有趣，他说若下届政府有新方案提出并获立法会通过，他十分乐见其成。至于将会过渡至下届政府的政务司司长张建宗，他的讲法是早已预料到两边不讨好，但相信方案能够为新一届政府打下基础，毋须由零开始处理，亦有信心劳资双方最终可以建立共识。看来，梁振英和张建宗纯粹抛砖引玉，不介意方案被否决，然后再次从长计议。

方案不讨好，归根究柢是由于毫无突破。现行对冲机制本来就是一个折衷办法，当年推行强积金，商界从来不支持，他们认为已有遣散费及长期服务金为雇员提供保障，雇主被迫再为雇员供款到强积金账户实在不公平，为了诱使商界同意，所以才容许设立对冲机制。十五年下来，打工仔被冲走逾三百亿元，如今又为了取消对冲而「中间落墨」，一方面削减遣散费及长期服务金，另方面以公帑补偿雇主的额外开支，无异于在原本的折衷办法之下再来一趟折衷，变得半汤不水。

梁振英很快就不是特首，张建宗则将会仍然是司长，他说希望劳资双方「互谅互让」，又强调若方案在立法会通过的话，估计三年就可以实施。两边都拒接受的方案怎样互谅互让已是疑问，希望立法会议员日后举手通过这个「折衷再折衷办法」，更是缘木求鱼，所以最合理的推测是林郑月娥上台之后另辟蹊径。事实上，林郑曾经讲过，政府必须妥善处理「三座大山」，即是领展、港铁及强积金对冲，而且据说她较早前担心梁振英推出取消对冲方案会「搞乱档」，影响她上任后处理相关问题。要是「执手尾」的林郑真的推倒重来，那么她必须放弃「中间落墨」的思维，循创新的角度寻求突破。譬如说，曾经有人提议成立由政府注资的基金，劳方和资方共同负担部分供款，雇员遣散费及长期服务金由该基金支付，那么现行遣散计算方法不变，雇主又不必由于取消对冲而感到太吃力，值得下届特首仔细研究。

不管怎样，强调施政新风格的林郑月娥必须因应梁振英的「抛砖」，作出适当的「引玉」，莫让两边不讨好的方案沦为自讨没趣。（完）

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