港报社评：只闻楼梯响，未见电梯来--明报5月19日

本港人口老化，兴建行人通道连接系统，以电梯或升降机代替长楼梯和「长命斜」，方便长者和有需要人士出入，成为不少市民关心的课题，然而政府落实「上坡地区电梯系统」（下称上坡电梯）进展缓慢，上届政府提出合共18项工程，8年来仅得2项全面完成，有4个项目更从未跟进，市民望穿秋水，迄今仍然「只闻楼梯响，未见电梯来」，政府部门处事官僚怠惰可见一斑。无论是现任特首梁振英还是候任的林郑月娥，均强调「民生无小事」，没有理由继续拖拖拉拉，对兴建上坡电梯「叹慢板」。

兴建上坡电梯是前特首曾荫权2008/09年度《施政报告》提出的改善民生项目。政府根据受惠人口、道路安全以及现场地理环境，诸如上坡斜度和水平高度等因素，在全港选出18处地点，按照评分优次，由路政署、运输署及机电工程署推展工程。十年人事几番新，可是多个上坡电梯项目仍未有下文，政府落实项目速度之慢，令人无法接受。路政署最新资料显示，18个建议项目中，只有「月华街行人连接系统」和「荔景山路至玛嘉烈医院连接系统」已完成并全面开放使用。其余16个建议项目，1项局部完成、2项正在施工、1项正在招标、8项仍在研究或申请拨款阶段，另有4个项目完全未有跟进，市民只能无了期等待，要么天天继续小心翼翼上落百级楼梯，要么被迫「兜大圈」走远路。

今天立法会交通事务委员会开会，其中一项议程，正是讨论成立小组委员会，跟进上坡电梯问题。路政署解释，一直有积极推展相关项目，惟因上坡电梯规模大，必须考虑土质、斜坡状况等因素，需要按部就班，云云，然而有工程界人士指出，这类项目技术上不算复杂，由设计到施工3年内应能完成，工程拖拉近10年，是不为也，非不能也。综观3项已竣工或局部完成的工程，皆被纳入其他发展计划当中，并非由路政署负责兴建：玛嘉烈医院项目由医管局招标展开；月华街项目由土木工程拓展署负责，以配合观塘市中心重建；慈云山行人通道系统则纳入沙中线配套工程，由港铁负责。10多个上坡电梯项目迟迟未获落实，路政署明显有不可推卸的责任。

路政署工程进度缓慢捱轰，已非首次。2011年政府提出要为分层行人通道加装无障碍设施，惟去年初审计署发现，原定在2017/18年度完工的184条行人通道中，只有60条完成工程，94条仍在动工，30条甚至还停留在设计或谘询的阶段，进度缓慢。审计报告批评路政署工作粗疏，在统计全港尚未安装无障碍设施的分层行人通道时「计漏数」，影响当局工作进度，部分原本被路政署视为不可行的行人通道改善工程，土木工程拓展署却都评估为技术上可行。路政署实有必要认真检讨处事官僚怠惰粗疏的问题。

兴建上坡电梯一拖再拖，路政署固然难辞其咎，现届政府亦有未尽全力之嫌。梁振英上任后推出「人人畅道通行」计划，在全港逾200处行人天桥和隧道等地点，加建升降机或斜道等无障碍设施，方便长者与残疾人士，截至去年中已有逾20项完成、约半数开始了工程，反观由上届政府提出的上坡电梯工程，却未见快马加鞭。诚然，「人人畅道通行」项目的复杂程度，远比大型上坡电梯为低，落实速度自然较快，可是多个上坡电梯项目拖拉8年仍未有下文，难免令人质疑现届政府是否对相关工程有欠重视。

有议员建议，政府可增拨50亿元，成立「上坡改善工程基金」，以专款专项形式，一次过拨款，增加工程效率，亦可避免受立法会拉布拖延影响。有关安排无疑可以减少申领拨款过程出现延宕，可是真正的关键，仍在于政府是否有决心调高相关工程的优次，以及路政署能否提升工作效率，减少官僚作风。「民生无小事」不应沦为政治口号空谈，政府有责任尽快落实一众上坡电梯便民工程，以免长者和有需要人士继续天天「兜大圈」又或「撑楼梯」。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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