港报社评：台海端午新风云，两条红线勾前景--明报5月29日

作为华人社会三大节庆之一的端午节将临，台海间却爆出两场争持，这争持来自于台湾两大政治节点背景，浮现北京新划两条红线，勾勒出两岸间风高浪急的前景。

端午节传统是趋吉避凶之节，中国古民谣说「端午节，天气热，五毒醒，不安宁」。台湾端午老习俗是要「吃五子，驱五毒」。今年端午前夕，台海之间果然不大安宁，先是有一场争台商的暗斗。

端午节前，大陆「全国台湾同胞投资企业联谊会」（台企联）成立10周年，500大陆台企出席北京人民大会堂举行庆祝大会，中共涉台机构领导人集体出席，全国政协主席俞正声现身致辞，中共中央总书记习近平专发贺电。与之同时，台湾海基会预定31日举办端午节联谊活动，大陆台商不像往年般热情与会。台企联荣誉会长郭山辉直称「现在政治氛围之下，普遍台商都非常为难，兄弟吵架了，家庭不和乐，大家没有回娘家的心情」。陆委会发言人邱垂正则直指台企联，「不要成为陆方胁迫台商政治表态的管道」。

如果说端午台商活动还是暗斗，李明哲事件则是明争。上周末国台办宣布，之前以台湾NGO工作者身分入境大陆的民进党前党工李明哲，因触犯中国大陆《境外非政府组织境内活动管理法》中的「颠覆国家政权罪」，已由国安单位移交司法处理。

李明哲就此成为以「颠覆国家政权罪」被捕的第一名台湾人，台湾方面当然反应强烈，除台湾NGO发出联合声明外，台湾的陆委会、法务部等官方机构，也纷纷出言指摘大陆。

端午节前暗斗明争，再加上早前世界卫生组织会议将台湾拒之门外事件，来自于5月两大政治节点到临的特别背景。首先是蔡英文「五二○」就职周年，大陆为蔡英文特设「考试期」，算是正式结束。

蔡英文一年前当选台湾总统，北京方面虽强烈批评其不肯承认「九二共识」，但没有把门关上，而是以仍有「未完成的答卷」，来给蔡英文以两岸关系的「延长考试期」。

蔡英文刚上台时有逾六成高支持率，执政百日起急速下滑，到执政周年，民调满意度降到三成，不满意度攀升到五成。蔡成「不称职的总统」，除内政火头四起、经济怨声载道外，其两岸政策引致两岸关系紧张，是重要原因。是以蔡英文在就职周年前夕，提出「新情势、新问卷、新模式」的两岸关系互动「三新」主张，强调两岸须有结构性新合作关系。

然而北京认定蔡英文的「三新」了无新意，因为北京早就亮出底线就是「九二共识」，还因蔡英文要推动「补正公投法」，首度提出要遏止「变相台独」之论。

身任中共中央对台工作领导小组副组长俞正声，在台企联致辞时，强调反对任何「变相台独」，被认为是北京方面结束等待蔡英文「答卷」的信号。过去中共对台政策，强调反对「台独」及其分裂活动，也提过反「法理台独」、「柔性台独」，今次「变相台独」，主要针对蔡英文政府透过「修宪」「修法」，「搞去中国化台独」。

如果说北京以反「变相台独」，来为蔡英文划下新的红线，则对刚当选国民党主席的吴敦义，北京也首度划下另一条红线。

国民党内争不断下，吴敦义当选主席，给再度失去政权的国民党带来一线翻身希望，即先打赢明年直辖市和各县市长选战夺回地方江山，3年后打好大选之仗重新执政。然而习近平发给吴的贺电，出现你与您的称谓之别，即之前给洪秀柱贺电以您相称今次换成你，引起台湾许多猜测。有说是因吴敦义没有明确表态「一个中国」立场，有说北京猜疑吴敦义带领国民党走新本土路线，还有说中共担心吴敦义成「第二个李登辉」。

在马英九任内国民党承认「九二共识」，不仅续存了「国共平台」，还实现了「习马会」。吴敦义登台国民党主席，强调的是尊重「一中各表的九二共识」，与之前洪秀柱的「一中同表」形成反差，北京难免疑心重重。于是明确国共两党要在坚持「九二共识」、反对台独的共同政治基础上，沟通交流和对话，这当然是给吴敦义划出红线。

两条红线就是两条底线，其先后划出，也大致勾勒出两岸间3个阶段变数重重的前景。

首先一阶段是今年至明年间，大陆下半年忙中共十九大、台湾忙明年的直辖市和各县市长选战，两岸间继续局部升温的「冷对抗」，如国际空间战和外交战；第二阶段，未来两年间，中共十九大政治报告，对台政策如作出收缩性重大调整，或者台湾方面「变相台独」加剧，两岸可能进入「热对抗」阶段；第三阶段，一种可能是国民党在3年后的大选重获执政，两岸回到「和平发展」阶段，一种可能是国民党再败，或国民党出现质变，两岸间再无转圜空间，和平无望、「武统」成为单一选项，两岸关系就此进入暗黑年代。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘