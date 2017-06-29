港报社评：各方须坚持初衷，踰越局限徒生乱--明报6月29日

回归20年，一国两制实践取得一定成果，香港维持了稳定繁荣局面，惟是管治出现问题，各方面发展呈现滞后状态，香港与中央的关系，也因为民主发展分歧而矛盾深化，一小撮人甚至主张自决鼓吹港独，冲击中央与本港的关系。这些问题都十分严重，对一国两制是严峻考验。香港处于新情势，无论中央以什么政策措施应对、内部政治力量有些什么盘算，期望都不要偏离解决香港问题的初衷，否则一国两制在香港有可能失败收场。

中央以一国两制处理香港回归，是从尊重历史与现实出发，让香港的经济制度、法律司法制度、生活方式以至管治模式，保持有别于内地，目的使港人对前途有信心，亦符合一贯以来对香港「长期打算、充分利用」的方针。事实上，香港对内地改革开放所作贡献，特别是早期港资起到的关键作用，必将载入史册。今时今日，虽然内地与香港经济力量已经易位，惟在新历史时期，香港就内地对外开放、与国际接轨仍然有一定角色和作用。职是之故，尊重历史与现实，继续保持香港的独特性，仍然有现实意义。

随着香港出现新情势，3年前开始，中央强调对港拥有全面管治权，近期，主管香港事务的全国人大常委会委员长张德江列出中央对港诸般权力，表示「要制订和细化有关规定，健全落实《基本法》的具有操作性的制度和机制，确保基本法得到全面准确贯彻执行」，他的表述可解读为中央对港将更为具体管控。

从最广义而言，中央对香港事务有权事事规管，惟一国两制本来就是要限制中央对港行使权力，香港在中央授权下实行高度自治，因此，中央权力与香港的高度自治权实际上相互挤压，中央权力显现多了，高度自治权就相对少了。除了一国两制和高度自治，对港特殊方针还有「港人治港」，排除了「党人治港」或「京人治港」，现在中央对港事务介入愈深，港人治港界线趋于模糊。总的而言，两种治港权力消长和治港主体，涉及是否符合保持香港的特殊性，关乎一国两制之落实甚至成败，迄今所见中央落实对港全面管治权的举措，与港人对一国两制的认知存在落差。 值得注意的是，3年以来经历了两次选举，泛民阵营取得不俗成绩，特别是今年立法会选举，泛民阵营议席增加了，其中有「本土、自决、港独」倾向参选人的得票，据分析统计约占26%。事态发展证明，约10年前开始，中央以各种方式介入之后，香港政治情势并未出现其期望的方向转变，反而基于逆反心理，激化了政治情势。因此，中央对港更具体和实质管控，是否就能够顺转政治情势，使香港摆脱管治困局，值得关注。 3年前开始，少数人萌发并散播分离意识，激化了内地与本港关系，近日，首任行政长官董建华接受访问时，表示2003年未能完成基本法23条立法，加上50万人上街抗议，引起中央对港的戒心，近年港独呼声冒起，进一步引起中央警惕。董建华的说法，不容忽视。

香港问题从提上解决日程开始，港人争取民主，30多年以来，虽然各方取态和做法不同，未见有人将之触及香港政治地位，但是现在一些主张自决和鼓吹港独的人，以争取民主为手段，实质推动香港脱离中国。事态发展扭曲了民主进程真义，使一些人对政制进一步民主化转趋犹豫；另外，争取民主变质，偏离一国两制初衷，削弱了中央对香港的信任。

有个别政团提出自决主张，惟否认涉及港独，不过，设若认同香港是中国不可分割的部分，则自决云云，所为何事？况且个别政团声言港独是自决选项之一，这样的话若说无关分裂国家，那是自欺欺人。民主运动蒙上分离色彩，影响将十分深远。自决与港独涉及国家主权和安全，中央一再强调对港的领导和从属关系，虽有可议之处，惟放在香港现况审视，中央的作为不能说完全无必要。

回归之后一国两制实践取得一定成绩，不过，政治情势转坏和管治困局，亦愈益突显。目前中央更具体介入香港事务，以为可以扭转局面；本港一些人则认为只有摆脱「中国因素」，香港才有前途。这两种思维相互激荡，使本港与内地的关系处于恶性循环，设若继续下去，后果可能不堪设想。这两种想法都罔顾对「一国」和「两制」的局限，际此香港回归20年，中央和本港一些人应该停下来想一想，只要真正坚持一国两制初衷，各归其位，中央缩回事事规管之手，本港一些人扬弃自决港独之想，才可以在政治上腾挪出空间回旋，让香港事务回复顺转，走回正轨。（完）

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