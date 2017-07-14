港报社评：合奏“收水”讯息正面，喜鸽恶鹰十年一日--信报7月14日

美国上月作出今年第二次加息行动，若说联储局主席耶伦当日在议息后的记者会上「放鹰」，那么在市场眼中，她本周三于众议院金融服务委员会上的发言，便流露出浓浓的「鸽味」。

这样说不是因为联储局在渐进加息及年底前缩减资产负债表上立场有变，而是耶伦对通胀取态较前审慎，承认通胀若长期低于目标，将为经济前景带来不明朗。更重要的是，她清晰指出联邦基金利率毋须从目前水平调升太多，利率便能达致「中性」（neutral），即既不会刺激亦不虞遏抑消费及投资的水平。这番话无异于向市场发出「温馨提示」，美国再加息空间大极有限，通胀一旦持续低于百分之二目标，局方甚至会考虑调整政策，放慢加息步伐。拜耶伦「放鸽」所赐，道指隔晚涨逾百点，港股承接外围强势，恒指昨天进一步急升三百零二点，收报二六三四六点，再创逾两年新高，对息口敏感的地产股表现尤其悦目。

值得注意的是，联储局上月中旬加息后，美国十年期国债孳息不升反跌，意味决策者摆明车马加息缩表双管齐下，市场押注经济及通胀较预期疲软，联储局没有本钱「说鹰便鹰」。

然而，正当美国十年期债息看似二厘不保之际，长债孳息于上月底掉头回升。所以如此，非因市场对美国经济和通胀观感有变，而是欧洲央行行长德拉吉于联储局加息不足两周后便开腔，大力唱好欧罗区经济之余，还扬言通缩威胁基本上已不复存在。此话一出，欧洲多国债息大幅抽升，带动美国长债孳息反弹。

耶伦在国会听证会上发表「鸽气」十足的言论，虽令美国长息回顺，但从「新债王」冈拉克（Jeffrey Gundlach）、「宏观对冲王」达里奥（Ray Dalio）等深具影响力的投资者近日评论判断，随着央行「收水」动真格，债市牛转熊已不远矣。

与美国二○一三年起逐步结束第三轮量化宽松（QE），以至二○一五年底启动加息周期不同，今天有意收紧银根或结束刺激性货币政策的主要央行，绝不限于联储局。除了欧洲央行外，英伦银行行长卡尼最近亦口风大变，对加息转抱开放态度。更具指标作用的是加拿大率先追随美国，于本周三把利率上调四分一厘，至零点七五厘水平，为该国七年来首次加息。在发达国家中，明确表示通胀远未达标，货币政策必须保持超宽松的，数来数去只有日本。

我们认为，环球央行陆续部署「收水」甚至敢于加息，意味美国以外发达经济体货币政策不再跟联储局明显背驰，从利率正常化角度着眼，发出的乃正面讯息。金融市场所以在联储局逐步结束量宽时剧烈波动（即所谓的taper tantrum），并于美国二○一五年底首次加息后出现更大的震荡，一个重要原因是资金流向基于环球货币政策不协调而陷入混乱，新兴市场首当其冲，在热钱大举撤离下，本地信贷环境以至币值皆深受打击，迫使联储局去年三番四次以环球经济不明朗为理由延缓加息，最终全年仅调高利率一次。

这正是当前情况有趣之处，过去联储局眼见单方面收紧银根引致市场混乱，为免环球经济雪上加霜，在利率正常化上不敢走得太快；如今市场打赌联储局「鹰不起」，美国债息却受外围带动而止跌。若非欧洲经济前景转趋乐观、油价低企无碍加拿大经济稳步复苏，英国脱欧阻止不了卡尼「转軚」，这种全球合奏「收水」的场面肯定不会出现。

主要央行从致力于避免通缩步向利率正常化，等于确认世界正式摆脱二○○八年金融海啸阴影，但有两点值得注意：

一、耶伦亲口表示本周可能是她任内最后一次在国会作证，间接承认联储局明年将出现新的掌舵人。坊间盛传接棒者极可能是高盛出身的白宫国家经济委员会主任科恩（Gary Cohn），假如成事，市场相信他将萧规曹随，渐进加息不会改变。可是，美国总统特朗普一天未就联储局主席人选拍板作实，任何变数都不能排除，耶伦路线能否延续难以说准。

二、央行放胆「收水」虽意味世界终于告别紧急状态，但从耶伦于众议院发言后市场反应可见，投资者喜鸽恶鹰十年如一日。实体经济好起来不代表资产市场能适应「收水」，这点反而令人担心。

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