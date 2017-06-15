港报社评：合约工时聊胜于无，讨价还价必须务实--信报6月15日

讨论接近四年的标准工时问题，濒临换届的特区政府终于交出一个方案，然而所谓方案作用不大，仅可归类为「聊胜于无」，因为受惠者只是月薪一万一千元以下的低入息阶层，现时三百多万打工仔之中，大部分无法蒙利。标准工时的磋商萎缩为合约工时的方案，民众对于特首梁振英感到失望乃人之常情，毕竟定立标准工时是他五年前夸夸其谈的竞选承诺，雷声大雨点小难免受到「走数」之讥。

政府采纳标准工时委员会今年初提交的终极报告建议，以立法方式规定雇主须与「工资较低的基层雇员」签署书面雇佣合约，订明工时及超时工作补偿条款。行政长官会同行政会议日前决定，工资较低的基层雇员定义为月薪不超过一万一千元，低于去年全港雇员每月工资中位数一万六千二百元。

劳工及福利局局长萧伟强解释，工资较低水平划线为一万一千元是按统计处去年《收入及工时按年统计调查》，全港雇员每月工资的最低两成数据得出。划线之后，大约有二十万名没有签订书面合约的雇员、四十万名有签合约，但没有订明每周工时或「超时补水」金额的雇员将受惠，扣除部分已获原工资加班补偿的雇员，预料五十五万名打工仔获合约工时保障，占全港就业人口百分之十八，估计雇主每年总薪酬开支增加五亿二千四百万元。

萧伟强指出，这方案「不是原地踏步」，而是「谨慎的起步」，实施细节要交由劳工顾问委员会讨论，包括违规罚则等等，预料明年下半年草拟及提交经修订的《雇佣条例》草案，立法通过后设过渡期，最快二○二○年实施，两年后检视成效，再研究是否就标准工时立法。易言之，一切交由下届政府跟进，梁振英的「兑现承诺」就此作罢。

香港工时之长，早已冠绝全球，堪称蜚声国际。瑞银去年五月公布一项调查，港人平均每周工作超过五十小时，大幅抛离排第二的孟买，当地人平均每周工作四十三点七八小时，若与全球工时最短的巴黎比较，更加是天渊之别，当地人平均每周工作仅三十小时。除此之外，港人平均每年只享有十七天有薪假期，亦较全球平均二十三天为低。

工时太长衍生诸多弊病，根本不必赘言，所以劳工团体争取为标准工时立法并非不合理奢求。可是经反覆拉锯，眼下的方案明显向资方倾斜，受惠者只是最弱势的一群，而他们是否真正受惠亦成疑问，因为雇主大可名义上给他们加薪至一万一千元以上，然后省下麻烦，连合约工时亦毋须理会，让没有议价能力的低薪基层继续「有开工无收工」，或者「有超时无补水」。难怪有人批评，此举等于变相的「剥削合理化」。

唯一值得稍稍庆幸的是，这确属聊胜于原地踏步的起步，哪怕步幅微不足道。普天之下的谈判磋商，离不开讨价还价，此方开天索价，彼方落地还钱。没错，劳方现在得到的是似有还无的方案，但不妨乐观想一想，反正梁振英都要卸任了，管他走数不走数，何不将希望寄托于七月一日上场的新特首林郑月娥和劳工及福利局新局长罗致光。劳工团体扬言，将会向林郑施压，促请对方上任后重新启动标准工时立法工作，向合约工时说不，这不失为据理力争的正确态度。

开天索价，落地还钱，要是中间落墨的话，是否可以接受（或袋住先）？这问题不但关乎标准工时，同样适用于修补社会撕裂。香港政治气候惯于两极化，如果仍然事事互不妥协，宁愿原地踏步也不要迈出一小步，促进和谐云云必定是痴人说梦。因此我们认为，标准工时大可争取下去，其他问题亦可讨价还价，不过大家必须有一点务实的认知，缩窄分歧最需要的是求同存异，基本精神是彼此包容，而不是将对方置诸死地。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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