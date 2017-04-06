港报社评：听其言观其行，习特会并不悲观--信报4月6日

国家主席习近平今天结束对芬兰的三天国事访问，随即前赴美国佛罗里达州，在棕榈滩马阿拉歌庄园（Mar-a-Lago）首次与美国总统特朗普会面。「习特会」举世瞩目，两位巨头预料将谈及贸易、朝鲜半岛局势及南海纷争等中美关系敏感议题。中美峰会前夕，北韩于周三清晨向朝鲜半岛东部海域发射一枚弹道导弹，令习特会更添「迫切性」。

中方一行尚未踏足美国，特朗普已贯彻其「咄咄逼人」作风，先在三月三十日于推特（Twitter）上扬言，与习近平的会谈将「十分艰难」（very difficult），并强调美国再也不能承受巨大的贸易赤字，为中美峰会定下不太和谐的基调；继而于翌日签署两项行政命令，其一要求商务部就美国巨额贸易逆差进行深入调查，并在九十天内整理出一份有关外国贸易政策弊端的报告；其二则涉及更严格地执行反倾销和反补贴法。

华府官员虽强调这两项行政命令都没有针对中国之意，但美国对华贸赤去年高达三千四百七十亿美元，乃美国贸易逆差最大源头，特朗普于习近平到访前的此番举动，大有向中方施下马威的味道。

中美峰会所以能拍板落实，关键是特朗普于一个中国政策上「重回正轨」，不再轻率拿「一中」作为跟北京在贸易及其他议题上讨价还价的筹码；即使在美国与墨西哥关系上，特朗普一再强调成本估计逾二百亿美元的边境围墙将由墨西哥支付，但他就任不足三个月，消息传来兴建围墙的资金将来自国会拨款；换句话说，为特朗普兑现竞选承诺买单的极可能是美国纳税人。由此可见，姿态摆得再强硬，也不代表落实到政策层面不会出现另一番景象，听其言不如观其行。

值得注意的是，在特朗普签署两项贸易相关行政命令的同一天，美国贸易代表处发表了二○一七年度报告，「狠批」中国的贸易政策，具体指控包括北京向企业提供补贴，导致钢铁和铝业长期产能过剩，并以低于成本价在海外倾销，既扭曲全球市场，亦严重损害中国贸易对手的利益；报告同时指摘中方以不合法手段把外国公司的技术向中国企业转移。

表面上，美国贸易代表处的报告为本已「十分艰难」的中美峰会火上添油，惟根据专门针对官方文件内容进行比较的网站Draftable所作的对比，在媒体着墨最多的钢铁产能过剩、中方盗窃外国公司知识产权等环节，这份新鲜出炉的报告，跟去年奥巴马总统仍然在位时发表的那份，不论内容或遣词用字皆大同小异，所谓「改变」，基本上只是围绕数据和事态发展所作的必须更新。

这虽不减特朗普政府对中国的「敌视态度」，却看不出白宫新主人终日挂在唇边的「美国优先」（America First）与其前任的贸易政策有何不同；反而上月底英国、加拿大、德国等十一个国家驻华使馆联合签署批评中国人权问题的信函，呼吁北京当局对人权律师遭酷刑对待及秘密关押的指控展开独立调查，美国竟一反常态拒绝参与联署，更值得关注中美关系发展者注意。那是因为华府不愿在「习特会」举行在即之际节外生枝，抑或特朗普上台后，山姆大叔对人权问题有着与历任政府不一样的理解，由于美方未作任何交代，外界只能凭空臆测。

关于这次峰会，国际媒体异常重视特朗普身边第一红人、白宫高级顾问亦是其女婿的库什纳（Jared Kushner）在安排打点「习特会」上所扮演的角色。《金融时报》和《纽约时报》分别发表文章论述此事，不约而同得出透过库什纳可以影响特朗普的结论，而以驻美大使崔天凯为首的中国外交界近月亦不断在库什纳夫妇身上下工夫，双方因应中美峰会建立了紧密的合作关系。

另一边厢，特朗普次子埃里克（Eric Trump）日前接受《福布斯》杂志访问时，毫不避嫌地表示裙带关系、任人唯亲乃生活的一部分。埃里克这番话，意在彰显因裙带关系而身居要职之辈若庸碌无能，终究「冇得留低」，惟他以正面态度看待掺着负面意义的裙带关系，跟中国人某些具争议性的处事方式不谋而合，中国外交界在特朗普家族成员身上所作的「投资」能否取得回报，为这次外界并不看好的峰会带来意外惊喜，肯定将成为「习特会」的一大焦点。

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