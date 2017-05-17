港报社评：商厦复制住宅地，面粉贵过面包--经济日报5月17日

中环美利道地王揭标，尺价逾5万元，凸显中环地皮的罕有和中资加入抢地下，只有出远超面包价的面粉价才能获地。此更显本港营商成本之高，续削竞争力，拓商厦地是港府要务。

美利道地王能以超高价成交，原因有二。特殊因素是这幅地皮位处中区，即使处于中环边陲，但由于这是中环逾20年来首幅商厦地，相信未来十数年中环也未必有类似的优质地皮推出。加上中环商厦空置率愈来愈低，美利道地皮推出，投资者已纷纷偷步入市，令中环甲级商厦最近已被炒至尺价近4万元。因此这块地皮获多家财团垂涎，不惜出高价竞投。

除了地皮本身因素外，还有两个基本因素，一是甲级商厦地严重不足，一是近年中资加入以超高价抢楼抢地皮的现象，由住宅扩延至商厦。

例如中资以超高价夺启德住宅地王，面粉价大大高于面包价，令本港发展商亦表示未知如何盈利。发展商要与中资的竞逐中跑出，便不得不以更进取的超高价竞投。

此模式正在商厦地中复制，业内人士估计，美利道地皮的商厦面粉价，贵过面包价逾25%之多。可以预料，此将带动中环商厦楼价与租金再往上飈。而此亦将造成涟漪效应，令二、三綫商厦区如九龙东、港岛东的商厦租金亦往上攀。

目前中区甲级商厦租金为每尺122元，湾仔及铜锣湾为74元，港岛东则是47元，九龙东约30元。已有地产经纪估计，新地王的诞生，将令港岛甲级商厦尺价上升10%至15%，并蔓延到乙级商厦，连带租金被推高。

港府正力倡香港把握一带一路和大湾区的庞大机遇，包括内企在香港设点走出去，国际企业落户本港进军内地。据一些统计，本港商厦中环租金已是全球最高，更续急升，商厦租金之高恐怕成为内企与外企落户本港的拦路虎，降低内外资来港营商的意慾，损害香港竞争力。

解决商厦不足问题，王道是增加土地供应，但在中区拓地是非常困难，政府除可续将政府部门迁离中环，腾出如干诺道中的政府建筑转作商厦用地外，便只好设法在其他地区腾出空间建商厦，分担中环的压力，缓解商厦供不应求不断推高营商成本的困境。当然，在急需开拓住宅地时，还要增加更多商厦地，对觅地拓地是百上加斤，却是港府必须克服的挑战。（完）

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