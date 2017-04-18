港报社评：器官移植引入酌情权，易酿流弊须谨慎处理--明报4月18日

这个复活节假期，舍身救人的人间大爱一幕，感人至深。捐肝的郑凯甄逐渐康复，受赠者邓桂思女士做了第二次手术之后，医生透露她开始有少少反应及苏醒迹象；整体向好发展，值得欣慰。这次肝脏移植过程跌宕，就捐赠器官年龄是否应该酌情处理，引发讨论和争议，政府将提出谘询修订《人体器官移植条例》，近日官员就捐赠器官年龄等相关情况，倾向加入弹性考虑、即是酌情处理。有关条例在20年前制定，一些情况或许已经改变，惟器官移植捐赠、受赠两方关系微妙，设若增加酌情处理，须极度谨慎，应该更多设想可能出现的最坏情况，切勿轻率为之。

今次捐肝牵引出来的争议，是邓桂思女儿Michelle眼见母亲危殆，虽经呼吁，仍无屍肝可用，情势危急，Michelle提出捐肝救母，惟她尚差3个月才满18岁，未符合法例规定，而Michelle被形容「表现冷静、成熟和思想周密」，知道并了解自己干什么，并非受压决定捐出肝脏，云云，社会上因而出现法律不外人情，要求酌情处理Michelle的尽孝心愿。有立法会议员发起紧急立法，为Michelle度身修订《人体器官移植条例》，把可捐出器官年龄降至17岁，而且修订条例有效日期到今年5月1日为止，之后不再适用。据已知情况，此议在立法会议员之间，一呼百应，泛民和建制议员同称支持，立法会主席梁君彦答允给提案开绿灯，食物及卫生局也予以配合。

朝野罕有联手救人，因为26岁女文员郑凯甄挺身捐出肝脏，邓桂思又合用，这一幕才没有出现。惟事态牵动人心，并诱发讨论条例规限是否过于僵化，未能适时救人，相关官员也罕有地就争议事项表态，认为条例使人感到「绑手绑脚」，需要有一定弹性，将就人体器官移植委员会是否应有酌情权进行谘询，希望法律在保障和弹性之间取得平衡，云云。官员这个表态，可解读为政府会向这方面修例。

「Michelle救母」触动人心，条例是否脱离实际，也可以探讨，不过，许多方面，包括立法会议员运用权力，要让Michelle可以尽孝，个中折射的社会氛围，不能忽视；就是说，事态搀杂了情绪因素，并非纯粹理性思考推动，以这种心态审视捐赠器官之弹性和审核移植之酌情处理，会否流于情绪化，值得警惕。期望各方取态审慎，特别是官方的早表态是否适宜，应该再深思。

立法会与政府一度联手意图促成Michelle救母，深思之下，难言妥当。首先，Michelle表达捐肝意向，不等于她的母亲可用，若紧急立法成事，Michelle就处于肝脏非捐出不可之势；其次，设若邓桂思女士不适用女儿的肝脏，则其他轮候受赠者，是否可要求Michelle仍然捐出肝脏，若她只肯救母、不愿帮助其他病人，将会是另一个故事了。这两种状况合乎逻辑推测，不能完全排除可能发生。我们指出这一点，是要说明捐肝若涉及「群衆讨论」，会形成一定压力，则捐赠决定是否纯粹出于独立自愿，就打上问号，因为捐赠者可能没有了退路，形成舆情主导之势。昨日，港大外科学系肝脏移植科主任卢宠茂形容社会未知道Michelle是否适合捐赠肝脏给妈妈，就已经指Michelle应该要捐，是「未审先判」，对Michelle不公平，因为社会已经认为她一定要捐。这是间接指出了违背「独立自愿决定」原则。

以往就器官移植的捐赠与受赠，一般是捐赠者不知道器官给什么人用，受赠者不知道器官来自什么人，一切由独立、中立的专职人士安排，避免出现金钱交易等道德风险，20年以来行之有效。近年随着传播手段便捷了，病危人士家属透过例如社交媒体，呼吁社会人士捐赠器官，成为惯常操作，于是，谁要换器官，谁人捐出器官，透明度极高。这种衆所周知的器官捐赠与受赠，是否恰当值得探究，因为居心叵测的人怎么想和怎样钻空子，绝对不能掉以轻心。

今次邓桂思女士与女儿和郑凯甄的故事，肯定基于大爱，并无丝毫不妥之处。当年《人体器官移植条例》规限严格，目的在禁止买卖器官，同时保障捐赠者和受赠者，亦保障未成年人士不会被迫捐赠器官，条例无弹性而营造了没有异化、社会从未质疑有过藉此牟利的情况，虽然一些情况改变了，但是条例规限的「器官移植生态」，并非绑手绑脚，实际上仍有需要。器官移植要检讨的不止降低年龄规限、酌情权设计和运用，类如同类情况一些乱象，更应该引以为监并高度警惕。设计器官移植增加捐赠数量之前，多从可能出现的最坏情况思量，一定无错。（完）

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