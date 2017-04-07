港报社评：回归20年，应探究港人对“一国两制”诉求--明报4月7日

香港回归20周年，政府筹办庆祝活动，让香港市民切身参与，体会回归之重要历史意义，此举完全有必要。香港回归实施「一国两制」，历经20年实践，无可否认取得一定成果，惟这些年香港事态跌跌碰碰，状况连连，内地与本港对「一国两制」的认知和践行存在差异扞格，也是事实；因此，在这个特定时日，政府除了筹办庆祝活动，若同时推动审视和检讨「一国两制」在港实践情况，结集成报告，供中央参考，是极具意义的事。

从当年的视角审视，「一国两制」和一系列特殊方针政策，乃符合国情、因应港情的政策措施，使香港得以顺利回归，基本上确保了继续繁荣稳定，这是事实。基于香港事务之特殊性，历来视「一国两制」实践，带有试验性质，需要摸索和完善，以现任中联办主任张晓明为例，他在2012年底来港履任前，撰写了〈丰富「一国两制」实践〉，提出强化特首向中央负责等一些做法，性质涉及「一国两制」发展。

2014年6月，国务院新闻办公室发表和出版《「一国两制」在香港特别行政区的实践》白皮书（下称「白皮书」），更是北京审视和检讨「一国两制」在港落实情况，提出「中央对港有全面管治权」、「法官须为爱国者和治港者」等论述，反映此阶段中央对香港事务的取态；就港人一贯认知，此乃中央对「一国两制」演绎赋予新概念，也是历经试验之后的演变。另外，被认为有半官方身分的「全国港澳研究会」，不乏专家学者，他们就香港事务研究成果以至公开发言，许多时候被解读为宣示官方取态立场。

这里提及张晓明的文章、「白皮书」和全国港澳研究会专家学者的研究，主要指出内地就「一国两制」出现的状况，有研究、检讨和对应，而且系统化，关心香港事务的人，能够藉此了解和掌握北京当局的观点和立场。不过，北京就「一国两制」在港实施的应对处理，不等于消解了矛盾扞格，例如「白皮书」强调中央的全面管治权，港人主流反应不认同，反而认为这是弱化了「一国两制」，强化了区隔，使人质疑这种提法的动机和目的。港人主流认为所谓丰富「一国两制」内容，实质是北京当局加强控制香港，侵损了「两制」，证诸这些年发生的事，充分说明这一点。

内地与本港就「一国两制」发展过程中的演变应对，未能消解矛盾，反而萌生误解、衍生对峙，客观上与北京当局不知道港人主流取态有一定关系。以近年引发冲突对抗的政改为例，坚持公民提名的力量，在本港整体政治光谱只占绝少数，大多数泛民政团提出的方案，即使有公民提名，也只是其中选项，并非重点诉求。当时激进力量抢夺话语权，变相骑劫了泛民，固然与温和泛民不争气有关，惟北京当局未仔细区分泛民相互之间的歧异，使温和力量里外不是人，是导致政改失败的原因之一。

这次政改，反映北京当局不知道港人主流取向，大多数港人欲求被掩没在口水仗之中，成为失落的诉求。若要避免继续出现这种落差，须整理出现阶段大多数港人对「一国两制」的诉求，使北京当局的对应不再失焦。政府应该趁回归20周年，开展这项工作。

政府的庆祝回归活动，应该加入检讨「一国两制」在港实践的研究项目。

首先，研究目的为总结和统合港人对「一国两制」的意见，参与者包括政治光谱各方面人士，然后整理出主流取向诉求；

第二，基于内地官方、专家学者的观点立场已经较清晰，因此本港这项研究毋须涉及内地人等，因为即使是举办研讨会，若内地专家学者出席，届时很大可能沦为与本港不同观点人士的争辩交锋，这类互动往往较情绪化，无助理性探讨，也无助完整显示港人主流取向；

第三，研究由政府拨出资源，委请具公信力学者（不止一人）主持，研究内容范围政府不参与、不干预或施加任何影响，由主其事的学者全权处理；

第四，学者拟定具体研究题目，可以举办研讨会、个别学者作专题研究，甚至进行民调等方式，探究和蒐集港人主流取向；

第五，整个研究须出版报告书，胪列数据、条陈诉求，由政府呈交北京当局，作为中央了解港人主流意见和制订对港政策的参考。

「一国两制」有生命力，随着情势不同，有需要调整，使这项实验更切合本港实际情况。「一国两制」实施是本港生民命脉所系，际此回归20周年、适逢新一届政府登场，现在是全面了解港人诉求，更准确地落实「一国两制」的时候。

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