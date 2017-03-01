港报社评：团结和谐知易行难，提名票分布露端倪--明报3月1日

中国个股：大康农业再度进军巴西市场，拟收购农产品贸易商Belagricola
路透上海6月17日 - 停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。
行政长官选举提名期今天结束，曾俊华、胡国兴与林郑月娥先后取得足够提名票入闸，形成三足鼎立之势。三位特首候选人为争取选委提名和民意支持，「社会和谐、团结」说得朗朗上口，惟观乎提名票分布以及选战大局走势，看不到三位候选人能修补社会撕裂。政治斗争拼个你死我活的硝烟味，隐然笼罩今次选举。民调结果说明，「团结和谐」是民之所欲，三位候选人与不同阵营选委均应以大局为重，为实现社会和解修补裂痕制造条件。
早前港大民意研究计划一项调查发现，无论自称倾向民主派、建制派或中间派的受访者，最多人认为下任特首最重要的工作，是令社会更和谐（33.8%），其次才是解决房屋土地问题（30.9%），重启政改只有8%。这一结果反映，经历过去数年激烈政治斗争后，市民希望各方偃旗息鼓。三位特首候选人在政纲和不同场合都表达了对社会和谐的期盼，例如曾俊华就说过希望在政治上「休养生息」，重建信任；胡国兴则表示要修补撕裂，减少社会分化；林郑月娥以「We Connect」作为竞选口号，理由也是有见社会近年撕裂，欠缺和谐，盼能团结港人向前。
香港需要走出对立停止内耗，三人有此愿景，诚属好事，能否做到、如何做到，却是另一回事。昨天，林郑月娥向选举事务处提交579个提名，报名参选特首，提名数目是三人之冠，然而提名者清一色来自建制阵营；一个多月以来，林郑跟各界别的泛民选委会晤，惟仍然交白卷，鸿沟之大可见一斑。林郑昨天递交提名报名参选之际，就有激进党派人士到场示威，质疑她「与权贵同行」而非「与民同行」，对立气氛鲜明。
林郑自言未获泛民选委提名，一大原因是泛民方面「希望在提名阶段配票确保选举有竞争」，对此她表示理解，同时强调未来4周会争取所有选委，包括泛民选委的支持。林郑也许想藉此向泛民选委释出善意，为日后合作留下后路，然而从现实政治形势来看，她的解说，更似是为自己的窘境找下台阶。自从去年底梁振英放弃竞逐连任后，泛民阵营已将林郑定性为「梁振英2.0」，她要取得泛民选委支持，谈何容易。
与林郑全靠建制选委入闸相反，胡国兴的提名票，全是来自泛民选委；曾俊华的提名票，虽有来自建制，惟约八成来自泛民选委，才得以入闸。因此，整个选举基本上仍然是两阵对垒格局，延续了数年以来的情势，若说可以营造团结和谐局面，客观上看不到有适当条件。刻下的特首选举格局，大体上就是继承了去年底「Anyone But CY」的形势，唯一的不同的是由林郑取代了梁振英。当泛民提出「梁振英2.0」，潜台词就是要延续近年的政治斗争策略，只是台前对象换了人。
泛民与曾俊华在不少政治社会民生议题上都有显着分歧，泛民选委愿意力撑，是否仅属策略操作，向中央支持的人选说不，各方自有判断。曾俊华强调毋须为自己是否「民主派候选人」划界线，然而无可否认的是，他为求争取泛民选委提名，在政治议题上靠向泛民。当泛民阵营全力以「梁振英2.0」为假想敌展开选举操作，建制阵营给曾俊华贴上「民主派候选人」标签，并不叫人意外。
近几届特首选举，泛民都会打正旗号派人参战，挑战建制派候选人。尽管今次台前演员有变，然而上演的实际仍旧是泛民对建制的戏码，泛民为了向「中央钦点」说不，会否跟选委内的特殊利益集团合作，更值得关注。候选人高谈「团结和谐」，目标崇高，惟在现实政治博弈下，很容易走样沦为口号式空谈，变成缔结政治利益联盟的权宜之计。从提名票分布情况来看，三名候选人都难以做到团结社会、修补撕裂。目前离特首选举投票日不足一个月，三位候选人须用行动证明有决心推动政治和解，所谓团结和谐并非泛泛而谈或只是策略操作的手段而已。
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