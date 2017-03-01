港报社评：团结和谐知易行难，提名票分布露端倪--明报3月1日

行政长官选举提名期今天结束，曾俊华、胡国兴与林郑月娥先后取得足够提名票入闸，形成三足鼎立之势。三位特首候选人为争取选委提名和民意支持，「社会和谐、团结」说得朗朗上口，惟观乎提名票分布以及选战大局走势，看不到三位候选人能修补社会撕裂。政治斗争拼个你死我活的硝烟味，隐然笼罩今次选举。民调结果说明，「团结和谐」是民之所欲，三位候选人与不同阵营选委均应以大局为重，为实现社会和解修补裂痕制造条件。

早前港大民意研究计划一项调查发现，无论自称倾向民主派、建制派或中间派的受访者，最多人认为下任特首最重要的工作，是令社会更和谐（33.8%），其次才是解决房屋土地问题（30.9%），重启政改只有8%。这一结果反映，经历过去数年激烈政治斗争后，市民希望各方偃旗息鼓。三位特首候选人在政纲和不同场合都表达了对社会和谐的期盼，例如曾俊华就说过希望在政治上「休养生息」，重建信任；胡国兴则表示要修补撕裂，减少社会分化；林郑月娥以「We Connect」作为竞选口号，理由也是有见社会近年撕裂，欠缺和谐，盼能团结港人向前。

香港需要走出对立停止内耗，三人有此愿景，诚属好事，能否做到、如何做到，却是另一回事。昨天，林郑月娥向选举事务处提交579个提名，报名参选特首，提名数目是三人之冠，然而提名者清一色来自建制阵营；一个多月以来，林郑跟各界别的泛民选委会晤，惟仍然交白卷，鸿沟之大可见一斑。林郑昨天递交提名报名参选之际，就有激进党派人士到场示威，质疑她「与权贵同行」而非「与民同行」，对立气氛鲜明。

林郑自言未获泛民选委提名，一大原因是泛民方面「希望在提名阶段配票确保选举有竞争」，对此她表示理解，同时强调未来4周会争取所有选委，包括泛民选委的支持。林郑也许想藉此向泛民选委释出善意，为日后合作留下后路，然而从现实政治形势来看，她的解说，更似是为自己的窘境找下台阶。自从去年底梁振英放弃竞逐连任后，泛民阵营已将林郑定性为「梁振英2.0」，她要取得泛民选委支持，谈何容易。

与林郑全靠建制选委入闸相反，胡国兴的提名票，全是来自泛民选委；曾俊华的提名票，虽有来自建制，惟约八成来自泛民选委，才得以入闸。因此，整个选举基本上仍然是两阵对垒格局，延续了数年以来的情势，若说可以营造团结和谐局面，客观上看不到有适当条件。刻下的特首选举格局，大体上就是继承了去年底「Anyone But CY」的形势，唯一的不同的是由林郑取代了梁振英。当泛民提出「梁振英2.0」，潜台词就是要延续近年的政治斗争策略，只是台前对象换了人。

泛民与曾俊华在不少政治社会民生议题上都有显着分歧，泛民选委愿意力撑，是否仅属策略操作，向中央支持的人选说不，各方自有判断。曾俊华强调毋须为自己是否「民主派候选人」划界线，然而无可否认的是，他为求争取泛民选委提名，在政治议题上靠向泛民。当泛民阵营全力以「梁振英2.0」为假想敌展开选举操作，建制阵营给曾俊华贴上「民主派候选人」标签，并不叫人意外。

近几届特首选举，泛民都会打正旗号派人参战，挑战建制派候选人。尽管今次台前演员有变，然而上演的实际仍旧是泛民对建制的戏码，泛民为了向「中央钦点」说不，会否跟选委内的特殊利益集团合作，更值得关注。候选人高谈「团结和谐」，目标崇高，惟在现实政治博弈下，很容易走样沦为口号式空谈，变成缔结政治利益联盟的权宜之计。从提名票分布情况来看，三名候选人都难以做到团结社会、修补撕裂。目前离特首选举投票日不足一个月，三位候选人须用行动证明有决心推动政治和解，所谓团结和谐并非泛泛而谈或只是策略操作的手段而已。

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