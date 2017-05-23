港报社评：国泰裁员仍难止血，重新起飞还须转型--信报5月23日

国泰航空去年录得五亿七千多万元亏损，是集团自金融海啸后首度见红，触发雷厉严控成本兼决心搬出一套三年转型计划，继撤换主帅，昨日进一步展开大规模裁员，六百名总部员工将会陆续收到「大信封」。裁员当然可以立竿见影节省开支，然而国泰的亏损主要来自两个问题，一是燃油对冲蚀到入肉入骨，二是乘客收益大跌一成，单是裁员恐怕难以为国泰航空带来摆脱阴霾的曙光。

六百名面对「炒鱿鱼」命运的员工中，逾一百九十人属于中高级管理层，占国泰百分之二十五管理职位；另超过四百人是基层员工，占非管理人员职位百分之十八。今批被炒名单全部来自后勤部门，包括货运部、财务部、IT和训练部等等，暂未见影响任何前线地勤员工、机师及机舱服务员，国泰近日甚至继续招聘机组人员。

后勤管理层一下子有四分之一人「执包袱」，比率尤高于基层，另一方面机组人员又有必要招兵买马，其实间接反映一个情况，国泰整体的管理模式长期存在着多山头和多层级的臃肿毛病，裁员是为了精简架构的官式说法未必是虚应故事的托辞，而是面对严峻竞争的断尾求生大法。

如果真的希望破釜沉舟再出发，甚至革故鼎新，那么国泰航空必须认识清楚一个事实，这次裁员所节省的开支对于集团而言只是杯水车薪，要是无法解决燃油对冲这个亏损缺口，以及乘客收益大跌，死命悭俭裁员再多恐怕仍然于事无补。

在燃油对冲方面，国泰连续三年录得负数，二○一四年输掉九亿元，二○一五年亏损急增至接近八十五亿元，去年再度亏损接近八十五亿元。二○一五年尚算勉强拉上补下，由于得到乘客收益弥补，该年仍录得六十亿元整体盈利，可是到去年则逃不掉见红的厄运，由于来自航空业务的收益按年减少近一百亿元，致令整体业绩变成亏损五亿七千五百万元，此乃该集团八年来第一次交出赤彤彤的成绩表。

燃油对冲蚀到四脚朝天，原因十分简单，国泰买大开细，原本油价下跌对航空公司有利，但燃油对冲亏损却削弱了当中的利好影响，结果输得满盘皆落索。据美银美林估计，国泰今年仍有百分之五十一燃油对冲价格高达每桶九十美元，远高于目前五十美元的水平，相信燃油对冲失利将会继续苦苦困扰该集团。

谈到载客量，国泰成绩其实不差，去年乘客运载人次三千四百多万，按年上升百分之零点八，运载率维持在百分之八十四的高水平，距离满座不远。却可惜，以乘客收益率计算，即每载运一名乘客一公里所产生的收入，去年国泰的数据为五十四点一港仙，较前年大跌百分之九点二，主要受头等及商务客源疲弱拖累，必须减价促销，或者让部分经济舱乘客免费升级，导致乘客收益率受挫差不多一成。

换言之，国泰空有「旺丁」之喜，却无「旺财」之福。与此同时，为了配合高水平载客量的目标，甚至更上一层楼，国泰遂有增聘机组人员的计划，将聘请一千三百名机师及机舱服务员。这就解释得了为何一边裁撤后勤人手、一边增添前线员工的矛盾现象。

国泰航空明言这次裁员为的是精简架构，然而只靠精简是不可能止血的，更加无法扭亏为盈，解雇数百人节省的仅仅是一年几亿元而已，作用根本不大。国泰要重新起飞，必不可少的是转型，例如针对廉价航空的挑战，予以适切的回应，或者索性整合资源抢占廉航市场。至于购入燃油期货作为对冲的政策，即使不是全盘推翻，最低限度必须缩短年期，增加灵活性。

国泰作为本土老字号品牌，其实可说是香港政府的缩影。政府官僚架构不也是架床叠屋吗？不也是犯了臃肿的毛病吗？国泰要精简转型提升效率，特区政府亦有同样的需要，盼只盼七月一日新特首上台之后，能够让香港在另一条跑道之上重新起飞。

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