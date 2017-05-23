港报社评：国泰褪色求振作，痛楚改革难回避--明报5月23日

国泰宣布20年来最大规模裁员，裁减600名员工，当中190人属高级及中级管理层，预料稍后还有下一波裁员行动。国泰曾是港人引以为傲的「五星级」航空公司，惟近年逐渐褪色，去年公司录得近6亿元亏损，燃油对冲损手近85亿元。有工会人士不满裁员，批评公司将对冲投资失利的责任，转嫁到一般员工身上，然而国泰面对的问题，远不止是「炒输期油」那么简单。公司组织臃肿、改革步伐迟缓、竞争力持续下滑，令国泰陷入结构性的困境之中，去年营业额锐减百亿元，已为危机敲响警号。国泰有责任向被裁员工提供协助和支援，不过为了重振雄风，大刀阔斧改革确亦难以回避。

国泰裁走的190名中、高级管理层人员，占管理职位25%，余下约400人则属非管理人员职位，占相关职位18%。虽然国泰早已宣布，监于市场竞争愈益激烈，公司将推出3年转型计划，预告将会削减人手成本三成，惟今次裁员规模之大，本港甚为少见，各界自然议论纷纷，例如有议员关注会否影响安全和服务质素，亦有工会人士质疑，资方向无辜员工开刀，将严重打击士气。国泰有必要以实际行动释除公众疑虑，并向被裁员工提供合理支援和补偿。

自1986年上市以来，国泰只曾先后在1998年、2008年和2016年录得亏损。1998年的亏损，原因是亚洲金融风暴；2008年的亏损，原因是金融海啸。可是2016年的亏损，却与国际经济形势没有明显关系。有论者认为，去年国泰出现亏蚀主因是「炒输期油」。数年前国际油价高企，国泰大手买入燃油对冲合约，未料其后油价急泻，2014年国泰开始出现燃油对冲亏损，3年合共损失近180亿元，对公司的业绩构成压力。然而必须指出的是，2015年国泰的燃油对冲损失也接近85亿元，跟今年相若，可是当年公司仍录得60亿元盈利，反映「炒输期油」并不是国泰的致命伤。全球航空业竞争愈益激烈，营业额显着下跌，才是国泰眼前的最大考验。简单地将裁员问题归咎于「炒输期油」，容易令人忽略了国泰竞争力下降的问题。

国泰营业额锐减，由前年的1023亿元，下跌至去年的928亿元，在全球不同市场的收入都出现倒退。这一情况既有外在因素，亦有国泰自身的问题。近年内地航空公司发展迅速，很多城市都陆续增设直飞外国重要城市的航线，经由香港转飞的人次显着减少。国泰一直主打高档优质服务路线，尤其重视吸引商务乘客，不过近年全球经济增长放缓，商务客位需求增长疲弱，大大影响公司收入。

再者，今时今日消费者的旅游习惯已悄然改变，对于短途旅程，机票便宜比起有否飞机餐或机上娱乐设施更为重要，导致廉航抢走国泰不少客源；长途旅客方面，国泰则面临「中东三宝」（卡塔尔航空、阿提哈德航空和阿联酋航空）的挑战。国泰强调要让乘客搭得舒适，一直拒绝加密大型客机的每行座位数目，以维护「五星级」服务的声誉；「中东三宝」等一众大型航空公司选择适度加密座位，接载更多乘客，从而减低营运成本和机票价钱。对来往欧亚的长途旅客来说，「中东三宝」既有价格优势，兼享地理优势转机方便，服务水平也不俗，国泰自然较为吃亏。

此外，国泰架构臃肿、服务涵盖范围过大，也成为了一大担子。有国际航空业分析师指出，国泰遍及180个航点的网络似乎过于庞大，部分航线成本效益低，很难长期维持，需要裁减。国泰运营成本持续高于竞争对手，唯一救亡方法就是厉行改革。国泰提出3年重组计划，决定增加经济舱座位数目一成，与其他大型航空公司做法看齐，同时裁减冗员精简架构，将人手开支削减三成，平情而论是无可奈何但必要的做法。事实上，新加坡航空公司（新航）的处境，跟国泰亦相当类似。上周新航才宣布今年头3个月录得1亿新加坡元亏损，强调要采取激进大胆措施控制成本，以应付「中东三宝」等挑战。国泰若不加紧改革，发愤图强，只会愈益被竞争对手抛离。

国泰曾经四度荣登全球最佳航空公司排行榜第一位，为香港争光，可是近年无论是业绩还是服务水平，均有拾级而下之势，除了在「全球最佳」排行榜跌出三甲，竞争力方面更未能跻身亚洲十强之内。国泰面对的不是周期困难，而是结构性的挑战，尽管表面仍然风光，惟却有外强中乾之势，令人联想到今时今日香港的处境。无论是国泰还是香港，都必须急求振作，摆脱停滞不前的困局，不能继续吃老本。改革必然痛苦，但是拖拖拉拉不下苦功，结局只会是走向衰败。

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