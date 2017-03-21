港报社评：垃圾征费可取，细节尚待改善--信报3月21日

天下间没有免费的午餐，在可见的将来，天下间亦没有免费的垃圾。俗称垃圾征费的都巿固体废物征费计划酝酿许多年了，环保署昨日终于公布这项用者自付政策的具体详情，预计二○一九年落实。

环保团体普遍欢迎为垃圾征费立法，认为此举是迈向源头减废的关键一步，个别人士则不无怨言，觉得征费水平略高，该计划将会加重升斗市民负担。如果减废的大方向正确的话，升斗市民觉得为扔垃圾而付出的金额有点贵，其实是好事，因为「针拮到肉才知痛」，征费太少反而失却减废的诱因。按环境局局长黄锦星的说明，现时建议的征费水平介乎台北与首尔之间，相信是合理的做法。

垃圾征费的模式分两种，一是按袋收费，一是按量收费。按袋收费适用于现时使用食环署垃圾收集服务的楼宇，包括大部分住宅大厦、村屋、地舖和公共机构等等，按量收费适用于工商业楼宇，以入闸费方式收取，堆填区及废物转运站每公吨收取三百六十五元，市区及新界西北废物转运站则是每公吨三百九十五元。

对于广大市民来说，按袋收费的意思是必须前往便利店、超市、邮局和油站之类的四千个销售点购买指定的专用垃圾袋，把废物包妥才可弃置。法例实施之后，如果丢弃的不是专用垃圾袋，食环署会拒收，违者甚至有可能被定额罚款一千五百元。环境局将于下周一提交相关建议给立法会环境事务委员会讨论，估计立法需时一年，条例通过之后展开一年至一年半的准备期，最快后年推行。

指定的专用垃圾袋分为九种容量，分别为三、 五、十、十五、二十、三十五、五十、七十五及一百公升，以背心平口设计，价格每个由三角至十一元不等。假设一个三人家庭，每日使用一个五公升或十公升专用 垃圾袋，即每日六角或一元一角，每月须付十八元至三十三元。

既然丢垃圾不再免费，那么市民势必三思而行，立法之后有机会减少大量废物，从而纾缓堆填区的压力。根据台北的经验，二○○○年开始推行垃圾征费，二○一一年每日平均废物量较征费前减少六成半，这是环保团体欢迎该计划的主要原因。可是，台北严格执行垃圾分类，分为不可回收、可回收、厨余和大型家具，香港现时的建议没有触及垃圾分类，仅仅要求丢弃大型家具之时贴上每个售价十一元的标签，此乃不足之处，日后必须针对分类问题加以改善。

人性有时是丑恶的，为了节省十元八块，说不定会有人不买垃圾袋，把废物扔进路边的垃圾桶或者偷偷弃置于大厦走廊和梯间。

环境局承认，若有人把家居垃圾带出街，塞进路边垃圾桶以逃避付费，政府也没办法。观乎台北，应对之道是路边不再设置垃圾桶，香港现时有四万个路边垃圾桶，日后实施废物征费计划便会减少四成，相信最终像台北那样消失得无影无踪。至于偷偷弃置大厦走廊和梯间的问题，黄锦星指出，政府建议立法赋予环保署权力到屋苑的废物收集房甚至楼层的公共空间执法，不过他也认为，香港高楼大厦多，执法有难度，「要执法人员捐窿捐罅，并非政策重点所在」，未来会加强教育工作。

整体而言，垃圾征费是可取的，实施初期市民也许感到不便，但长远而言必定能够养成习惯，继而提高环保意识。在具体的推行细节之上，环保署尚有改善空间，例如垃圾分类，特别是厨余的处理，署方最好尽快研究可行方案，不要让容易发臭的厨余跟固体废物「混为一袋」。

没错，执法有难度，但只要做好宣传推广，我们认为文明理性的香港人始终占大多数，环境保护，不单止是这一代人的事。（完）

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