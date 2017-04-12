港报社评：堵＂一约多伙＂漏洞，难抑楼市升势--经济日报4月12日

针对投资者以「一约多伙」避税、令火热楼市更炽，港府昨晚出招堵塞漏洞，惟未必能遏住楼价，下任特首除主动从土地供应入手，还需绸缪短期遏抑措施，否则楼价恐更失控。

政府换届在即，为免被指将楼价大升的计时炸弹留给下届政府，特首梁振英昨突出招，把引致近月楼价乾升的「一约多伙」漏洞堵塞，合约中仅一个单位能豁免15%印花税。

港府去年11月推出加辣招，将物业印花税划一为15%，首置客可豁免，原意是遏抑投资需求，帮助真正用家，但却被投资者钻空子，利用「一约多伙」来悭税，结果导致才稍见回落的楼价迅速扭转过来，而且愈升愈疯狂。

在未堵塞这漏洞前，地产发展商乐见「一约多伙」现象，并将准买家分成代表大手客的A组，以及代表用家的B组，卖楼时让A组优先拣楼。惟此一方面挤占用家市场，被挤走的用家，惟有转到二手楼市场，使一手楼炽热传导至二手楼市。

另一方面，「一约多伙」现象被用于营造楼市起哄气氛，为楼市易升难跌、愈迟买愈贵的预期火上加油，发展商乘势加价加推，令楼价升势更凌厉。据差饷物业估价署统计，楼价指数由去年11月的306.7升至今年2月的312.8。

港府现在堵塞这漏洞，能起多大作用呢？这需要观察未来几天新盘销情，看看大手客买卖会否继续疯抢单位，但这个可能性不大，因悭税诱因消失了，故可望腾出更多单位给真正用家，为楼市起了一定降温作用。

但这并不代表楼市会转势，楼价会回落，因为「一约多伙」所占比例很小，自去年11月加辣实施，「一约多伙」比例只上升至4.7%。其次，其他让楼价飈升的因素不变，例如土地不足，导致楼宇供求长期失衡；超低息环境，银行水浸，即使美国加息，但本港银行料暂不跟加，而美国今年最多还会加息多3次，准买家都心里有数，不致大幅增加他们供楼负担；同时，内地资金续流入本港土地与房屋市场等。

因此，堵塞「一约多伙」漏洞后，相信只是略减柴火，令哄抢造势情况没有之前凌厉，升势没过去几个月那么急，甚或可能短期呈横行上落，但基本升势恐难扭转。候任特首林郑月娥表示应对楼市，主要是拓地与增加供应，但这只属远水，还须筹划一些短期遏抑楼市招数来救近火，上任后才能有新招可出。（完）

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