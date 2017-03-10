港报社评：复康巴士服务不足，折射官僚苟且歪风--明报3月10日

申诉专员公署（下称公署）发表主动调查报告，批评劳福局及运输署对落实无障碍运输政策「取态欠积极」，复康巴士服务供应严重不足，影响残疾人士看病的基本需要。调查报告反映劳福局及运输署未有克尽己责，苟且推搪，将政策淡化为「理念」，未有定出清晰时间表和目标，甚至搬出歪理，声言「增加服务供应只会引发更多需求」、「无论增加多少资源都不会做到目标」云云。改善复康巴士服务蹉跎多年，是不为也，非不能也。事件折射的官僚主义和怠惰态度，令人扼腕。

全港残疾人士超过32万，公署调查发现，目前政府资助的复康巴士只得156辆，供应严重不足，在2011至2014年间，每年均有万计人次预约复康巴士服务未获安排，当中超过一半个案属覆诊或需要治疗人士。公署指出，复康巴士预约服务需时数月甚至1年，兼且不保证必定获得所要求的服务，例如只得去程无回程，导致不少人退出预约，以2015年为例就有3万宗个案。部分残疾人士只好支付高昂费用，改为乘搭赛马会赞助的20辆「易达轿车」、私营无障碍的士，甚至选择存在安全隐患的无牌复康车辆。复康巴士是本港唯一的普及「特别交通服务」，对残疾人士非常重要，服务如此糟糕，完全无法接受。

2007年，政府发表《香港康复计划方案》，为康复政策制定方针和服务优次，协助残疾人士融入社会，然而正如公署所言，运输署及劳福局并没有积极落实有关方案，背后的官僚主义思维，更是令人震惊。例如运输署回应初步调查报告时，竟称无障碍运输仅属「理念」而非「政策」，只可以有限资源去做，甚至举例称「路上零意外」同样属于理念口号，下再多工夫都不可能达到。另外，运输署又否认复康巴士不足，令不合规格的无牌复康车辆出现，声言增加「特别交通服务」供应会引发更多需求，即使增加供应亦不会令轮候复康巴士人数「变为零」，云云。

然而问题是：资源有限没可能「百分之百」满足需求，不代表当局可以选择怠惰，放弃积极加强服务，对供不应求情况严重置若罔闻。既然残疾人士对复康巴士服务需求殷切，当局的责任就是尽可能提供更佳更多的服务，没理由抱着少做少错的心态，透过限制供应以「管理需求」。运输署歪理连篇，逻辑与有人扬言公营医疗体系办得太出色，只会令市民依赖政府、无人会去私家医院，所以公立医院还是不要办得太好一样，如出一辙，令人气愤。公署仅仅批评运输署「思维不积极」，未有直斥苟且怠惰，已是太过客气。

2006年，前卫生福利及食物局长周一岳曾在立法会上明言，「就运输政策而言，我们的目标是为残疾人士提供无障碍运输」，可是劳福局和运输署却把这一政策和目标淡化为「理念」，作为未有做好本分的托辞。公署报告提到，劳福局没有就落实《香港康复计划方案》制定目标及时间表，实际效果就是令市民无从知悉进度。就算劳福局没有回避公众监察的意图，然而不订目标及时间表，等同纵容执事者可以卸责推搪，令「无障碍运输」沦为空谈。

对于公署的批评，劳福局和运输署强调有采取措施改善复康巴士服务，例如劳福局表示，过去10年拨款令复康巴士车队的车辆增加了64%，2017/18年度会再添置8辆新车；运输署则称，过去5年就监管和加强复康巴士服务，做了大量工作，令服务持续改善，例如未获安排服务的申请宗数，便由2012年的15,105宗，减至去年的7320宗。亡羊补牢总好过有错不改，不过值得留意的是，公署报告直指运输署对提升复康巴士服务有欠积极，直至公署介入调查，才见明显改善。未获安排服务的个案数字，去年显着锐减，恰恰印证了公署的说法，令市民觉得当局「踢一脚郁一郁」，突显复康巴士服务并非无法改善，而是当局未有认真做好。

公署建议政府认真评估「特别交通服务」需求，为残疾人士获得基本交通服务，制订可量化的目标水平和落实时间表，均是合情合理，应该尽快落实。劳福局和运输署也不应就规管无牌复康车辆，继续以「不属职权范围」为由诸多推搪，摆出一副事不关己的态度。今次公署的报告，突显涉事部门的思维，并非积极解决问题，而是得过且过，市民有理由关注，到底这种官僚苟且文化，在政府内是否仅属冰山一角。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘