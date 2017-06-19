港报社评：外交战地动山摇，燃烽火无济于事--明报6月19日

随着台湾在中美洲最重要的邦交国巴拿马转投北京，两岸的外交战转趋激烈。北京除积极向台湾邦交国招手之外，亦向台湾的非邦交国施压，已有5个北京的邦交国逼台湾驻当地办事处降级改名或迁址。台北亦计划反制报复，陆委会祭出限制大陆人员入台等措施，绿营有人甚至提出重启加入联合国运动等主张，大有重拾陈水扁政府「烽火外交」之势。

自从蔡英文当选台湾总统，两岸外交战已露重启征兆。去年3月，中国宣布和已经与台湾断交两年的非洲国家冈比亚复交，向台北发出了警号。蔡英文在去年「5‧20」就职演讲中只字未提被认为是两岸外交休兵政治基础的「九二共识」，被北京批为一份「不及格的答卷」，令两岸关系急速转冷。

经过一年多观察，北京对于民进党会在「九二共识」上回心转意已经死心，因而加大了对台湾外交空间的压缩力度。去年底西非国家圣多美普林西比甫与台湾断交，北京就宣布与其复交。上月的世卫大会，台湾不仅无缘与会，媒体和代表甚至连会场都不得其门而入。上周，中国与巴拿马的建交，台湾甚至到巴方宣布前40分钟才获通知，可见打压力度逐步升级。

与2007年同样弃台投陆的中美洲国家哥斯达黎加与中国的建交公报比较，巴拿马今次在建交公报中，除重复「世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分」的三段论外，还承诺「不再同台湾发生任何官方关系，不进行任何官方往来」。预料未来台湾的邦交国数目还会进一步下降。

虽然岛内对大陆的外交打压并不感到意外，也有舆论认为，邦交国数目即使「归零」，对台湾实质影响亦有限。因为台湾与全球大部分国家仍维持领事经贸关系，对于台湾普通民众来说，去外国旅行、就学、经商确实影响不大。不过，邦交国数目的减少，会令台湾在国际体系中的实体角色更加模糊。台湾的政府官员，从总统到部长，今后更难走出国门。而到中南美洲邦交国访问，又是台湾官员过境美国的主要藉口，中南美洲邦交国若真的「归零」，由于台美并无邦交，台湾主要官员今后要到美国就更难了。

有民进党人士声称，邦交国中断的是与中华民国的关系，只要台湾「正名」改国号，就可以交到新朋友，突破外交困境。这种说法不是故意误导，就是不顾现实。北京武力攻台的底线之一就是台湾改国号的「法理台独」，连李登辉、陈水扁当年都做不到的事，今天台湾任何一位总统恐怕都更不敢试。

至于有绿营人士和陆委会提出的报复措施，包括台湾在今年9月联合国大会期间重启「入联」行动、限制大陆人士赴台访问，颇有当年陈水扁「烽火外交」之风。但人们还记得，当年陈水扁四处点火，大撒金钱，8年出访15次，创历任总统之最，但却被视为「麻烦制造者」，任内邦交国数目由29个变成23个，遽减20%，「烽火外交」最后以「迷航外交」成为国际笑柄。

以今日的国际政治现实，台湾与北京抗衡的外交空间更加狭窄。台湾最大的安全保障者美国，即使对中南美洲仍有相当影响力，对维持台湾与这些国家的邦交，恐怕也有心无力，更何况美国现在内忧外患，自身难保。在巴拿马断交事件发生后，美国政府只能轻描淡写地说几句「反对单方面改变现状」的话，国务卿蒂勒森谈及本周中美首度外交与安全对话时，重点也是强调朝鲜议题。

无疑，北京重手压缩台湾的外交空间，某程度上是会伤害及拉开两岸的人心距离。不过，证诸台湾近年的选举结果，特别是马英九执政8年，在两岸外交休兵后国民党仍然大败，早已令北京主政者对「寄希望于台湾人民」不敢再抱幻想。

不过，北京对台湾民间的统战并未放松，硬的更硬，软的更软。蔡英文执政以来，北京单方面公布了连串方便台胞在大陆生活、就业、就学的优惠措施，这种以国民待遇取代过往送大礼的新取态值得留意。另外，在与国民党保持交流管道的同时，对以台北市长柯文哲为代表的浅绿势力仍然网开一面，并未关上对话的大门。

两岸关系由冷对抗变成热竞争，令港台关系也罩上阴影。香港回归之初，北京对港台关系一度以「钱七条」规限。2008年之后，随着两岸关系缓和，港台交流的限制大为宽松，两地互设了具官方色彩的办事处，经贸人员往来亦趋频密。今后，随着两岸关系的再度紧张，港台关系的的收缩恐难避免。对此，特区政府和香港各界都应早作绸缪。（完）

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