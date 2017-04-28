港报社评：大填海解楼困，争民意作后盾--经济日报4月28日

团结香港基金建议重启大规模填海，解决地荒。本港须大型填海是不争事实，但阻拦重重，下任政府应总结过去一些如东涌的成功经验，尽快交出平衡方案力争市民支持，成填海后盾。

港府在2030+规划远景谘询文件，推算2030年后仍欠地1,200公顷，团结香港基金认为这不足以应付房屋及经济需求，建议在长洲、葵涌、屯门、将军澳和南丫西大规模填海，拓地3,500公顷。

团结香港基金的看法是对的，环顾周边地区，如深圳、澳门和新加坡，近年发展一日千里，主因之一是当地政府够魄力，落实大型填海，有足够空间大兴土木。在1984至2014年间，澳门填海造地占整体土地面积由33%增至62%；新加坡则由6%增至20%，反观香港只增加1%，大大窒碍香港发展。香港须尽快进行大型填海，才能有足够发展空间和动力。

本港楼价近年如脱缰野马急升，远超市民负担能力；为令公众明白大型填海的需要和迫切性，当局曾就填海和发展郊野公园做过多次民间谘询，但都遇到很大反对声音，尤其环保团体认为会破坏自然生态，拓地举步维艰。

对此，候任特首林郑月娥已表明，上任后会委托专家研究并在一年后将报告公开谘询，让市民在土地、海豚或郊野公园之间作出抉择。香港急需土地，这个时间表应尽快提早开动，而且要成功推动大规模拓地，需要的不止专家报告，更需可平衡保育与发展的具体方案，争取大部分市民支持，突破现有阻力。

这需要下任政府总结经验，尤其过去并非没有较成功的个案，虽属小规模填海，如机场第三条跑道工程，港府最近也准备向立法会申请拨款进行东涌填海工程。在争取三跑工程过程，环保人士曾以保护中华白海豚加以阻挠，港府最后同意成立海岸公园，保护白海豚的补偿方案，令工程得以上马。

又如东涌新市镇扩展工程上，环保团体提出要保育东涌河流，反对在河口高生态位置填海，政府在第三阶段谘询时剔除了东涌西填海工程，而河口位置亦划入海岸保护区，以减少环团反对。

林郑应汲取这些宝贵经验，完善填海补偿生态方案，或采用一些可减轻环境生态破坏的技术，这样既有利争取市民支持，更回应环保人士的诉求，从而建立对话基础，才可望有足够的民意成为推动大型填海的后盾，令大规模拓地可尽快展开。

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