港报社评：大桥验身必须从严，滥派定心丸难服众--明报5月26日

港珠澳大桥香港工程石屎测试报告涉嫌造假，政府官员声称今次是施工物料检测过程出问题，并非物料本身有问题，「目前看不到大桥有任何不安全的情况」，然而有关说法是否足以消除外界疑虑，却是一大疑问。当局强调承判商对测试器材的时间设定做手脚，不会影响石屎整体强度，对于案中有人涉嫌「掉包」以其他物料代替石屎砖进行测试，会否成为大桥安全隐患，却轻轻带过。当局尚未弄清掉包真相就向市民大派定心丸，不仅不负责任，更有误导公众、混淆视听之嫌。今次石屎测试造假案事关重大，政府的跟进检查必须从严不从宽，若有需要更应考虑全面「验身」，确保大桥安全。

今次石屎测试造假案，成为近年本港工程界最严重的贪污事件，不仅关乎业界的诚信和声誉，更涉及重大公众利益。根据廉署的说法，案件涉及土木工程拓展署一间承判商，共有21人被捕，他们涉嫌贪污，在港珠澳大桥工程石屎样本测试造假，并向土拓署呈交虚假的石屎压力测试报告。廉署相信，有关违规行为可能早于2015年初便开始，可是直至去年中，土拓署才察觉有测试报告日期资料不寻常，决定通知廉署跟进，意味造假情况事隔超过一年才揭发。土拓署外判测试工作，有责任监督承判商的操守和表现，今次署方揭发造假，虽然反映监督机制并未完全失效，不过署方显然监管不力，迟迟才知悉真相，加深了大桥可能潜藏的安全隐患；更讽刺是土拓署发现问题后，竟然仍向涉事承判商批出两份新的工程顾问合约，处事胡里胡涂，令人丈八金刚。

迄今政府仍然未能掌握涉事石屎样本来自大桥的哪些位置，也不清楚影响范围及严重性，令到市民对港珠澳大桥结构是否安全，产生重大怀疑，政府有责任尽快厘清真相并向市民交代，有碗话碗，有碟话碟，不应有任何误导。不过昨天政府官员的解释却令人失望，无论是土拓署、路政署还是运房局，都只是反覆强调大桥没裂纹也没异常情况，安全未见有何问题。政府官员花了不少时间，解释承判商员工改动测试器材时间设定造假，指出量度石屎强度一般以制成后的第28日为准，测试要在当天前后8小时内进行，当局怀疑有人因为迟了做测试所以调整了器材时间，令测试看似符合标准，不过由于石屎强度在28天后已基本大定，即使迟了做测试，石屎数据也不会有显着差异，对大桥质量没有实质影响。然而问题是这仅属廉署揭发的其中一项违规行为，真正令人担心大桥安全的原因，是有人涉嫌将石屎测试样本掉包。

廉署披露案中有部分实验室人员涉嫌以强力石屎砖代替大桥石屎样本，伪造测试结果。如果承判商只是想掩饰迟做测试，单靠改动器材时间已能达到目标，为何还要费劲掉包？如果原本的石屎样本肯定没有问题，何解有掉包的需要？政府官员面对记者连番追问，才承认如果涉及掉包，对工程的安全会有实际影响，惟现时仍在等待廉署提供更多资料，若有进一步消息必定跟进。诚然，由于案件仍在刑事调查中，廉署未必能向政府部门披露所有细节，然而正因未清楚掉包问题的严重性，政府就应当清楚向市民坦白指出，现阶段不能保证大桥没有安全问题，而不是随便大派定心丸，再三强调改动器材时间毋碍大桥质量、初步检查未见大桥有何问题，云云。

今次案件谁是行贿者、谁是受贿人，坊间议论纷纷。廉署为免不必要的揣测，罕有发表声明，表示迄今「没有任何资料或证据显示除该承判商及其人员外，有任何公职人员、承建商或物料供应商（或其人员）牵涉上述违规行为」。案件如果只涉及承判商内部有人想掩饰造假，理论上的确可以不涉及承判商以外的机构和人士，现阶段妄作猜测未必公道。特区政府眼前的首要任务，应当是尽快对大桥的结构安全，作出全面而详细的检查，不能有丝毫隐瞒。

政府表示，得悉事件后已委托顾问公司的驻工地人员，对桥身和桥墩等「食力」地方先作目测检查，稍后还会对所有关键位置进行「打石屎枪」测试，若发现有不合格的情况，才会抽取石屎芯测试。「打石屎枪」无疑较为省时便捷，不过现时政府最需要的，是尽快挽回市民对大桥的信心。抽验石屎芯也许耗时较长、成本较高，但是要释除公众疑虑，大桥「验身」工作必须从严，不能从宽。当局亦应考虑聘请独立第三方全面检查大桥，以策万全。长远而言，政府亦应检讨目前监督大型工程的机制。高铁工程延误，路政署曾坦言人手不足，无法监察整个高铁项目，只能依赖港铁适时提交资料；今次土拓署迟迟才发现港珠澳大桥承判商造假，是否亦反映现行监察制度存在不足，值得深思。

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